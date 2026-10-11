https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbullular-dikkat-akom-3-gun-boyunca-saganak-ve-cok-siddetli-yagis-alarmi-verdi-1109452035.html

İstanbullular bu saatlere dikkat: AKOM, 3 gün boyunca sürecek 'sağanak ve çok şiddetli' yağış alarmı verdi

İstanbullular bu saatlere dikkat: AKOM, 3 gün boyunca sürecek 'sağanak ve çok şiddetli' yağış alarmı verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 12-17 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da pazartesi... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T13:22+0300

2026-10-11T13:22+0300

2026-10-11T13:22+0300

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Megakent İstanbul'da yalancı bahar rüzgarları yerini karanlık bulutlara ve şiddetli yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM tarafından yayınlanan 11 Ekim 2026 Pazar günkü haftalık hava durumu raporuna göre, şehirde sıcaklıklar yeni haftada sert bir düşüşe geçecek. Pazar gününü öğle saatlerinde 25 derece gibi ılıman bir sıcaklık, yüzde 50 ila 90 arası nem ve hafif lodosla geçiren İstanbullular, yeni haftada esrarengiz bir hava muhalefetiyle karşılaşacak.Pazartesi gecesi başlıyor: Sıcaklıklar çakılacakAKOM'un raporunda yer alan özel "Dikkat" uyarısına göre, pazartesi gecesi itibarıyla megakentte serin ve yağışlı bir hava sistemi gizlice devreye giriyor. Salı gününden itibaren etkisini tam anlamıyla gösterecek olan bu karanlık sistemle birlikte, belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacak ve termometrelerin hafta boyunca 15-20 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Pazartesi günü en yüksek 24 dereceyi gören sıcaklıklar, hafta ortasına doğru kademeli olarak eriyecek.Perşembe gününe dikkat: Şiddetli sağanak alarmıHaftalık tahmin haritasında asıl merak uyandıran detay ise yağışların giderek artan şiddeti oldu. Salı (5-15 kg) ve çarşamba (10-20 kg) günleri gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek olan havanın, perşembe günü adeta zirveye ulaşması bekleniyor. Perşembe günü metrekareye 30 ila 60 kilogram arasında yoğun yağış düşeceği tahmin edilirken, sıcaklıklar gün içinde en düşük 14, en yüksek 17 dereceye kadar gerileyecek. Cuma günü yerel yağışlarla zayıflayacak olan sistemin, cumartesi günü yerini tekrar yağışsız, parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakması öngörülüyor. Vatandaşların, aniden bastıracak bu karanlık ve yağışlı günlere karşı şemsiyelerini şimdiden hazır bulundurması gerekiyor.

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