https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/irandan-suudi-arabistana-kritik-teklif-husiler-icin-arabuluculuk-1109467031.html

İran'dan Suudi Arabistan'a kritik teklif: Husiler için arabuluculuk

İran'dan Suudi Arabistan'a kritik teklif: Husiler için arabuluculuk

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Riyad ile Husiler arasındaki krizin çözümü... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T12:04+0300

2026-10-12T12:04+0300

2026-10-12T12:04+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

faysal bin ferhan

suudi arabistan

i̇ran

yemen

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İran, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında tırmanan gerilimin çözümü için diplomatik girişimde bulunmaya hazır olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan bölgedeki son gelişmeleri ve artan güvenlik gerilimini ele aldı.Erakçi, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki anlaşmazlığın askerî yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının bölgesel gerilimi derinleştireceği uyarısında bulunarak diplomatik çözüm çağrısı yaptı.İran'dan Suudi Arabistan-Husi krizine diyalog çağrısıAbbas Erakçi, telefon görüşmesinde Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü için İran'ın her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.İranlı Bakan, özellikle taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti.Tahran yönetiminin açıklaması, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin askerî karşılıklarla daha geniş bir bölgesel krize dönüşebileceğine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde geldi.Bununla birlikte görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, somut bir arabuluculuk takvimi veya taraflar arasında yeni bir müzakere mekanizması kurulacağına dair bilgi verilmedi.Riyad'daki havalimanı saldırısında 13 kişi hayatını kaybettiİki dışişleri bakanı arasındaki görüşmenin öncesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ölümcül bir saldırı meydana geldi.10 Ekim'de Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tuttu.Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, saldırıya kararlılıkla karşılık verileceği bildirildi.Ancak saldırının sorumluluğuna ilişkin bu açıklama koalisyonun değerlendirmesini yansıtıyor. Aktarılan bilgilerde Husilerin saldırıyı üstlendiğine ilişkin bir açıklama yer almıyor.Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de gündemdeİran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temas, yalnızca Yemen kaynaklı güvenlik gerilimlerinin değil, bölgedeki deniz taşımacılığına ilişkin risklerin de sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilim, bölgesel güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.Körfez'deki deniz yollarının güvenliği, petrol ve doğal gaz sevkiyatları açısından uluslararası önem taşıyor.Bu nedenle Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma riskinin artması, bölgesel güvenlik kadar enerji arzı ve deniz taşımacılığının sürekliliği bakımından da yakından takip ediliyor.Husiler Yemen'de hangi bölgeleri kontrol ediyor?İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ve ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor.Yemen'de uzun süredir devam eden çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim, Yemen'deki iç savaşın bölgesel boyutunu oluşturan başlıca sorunlar arasında yer alıyor.İran'ın arabuluculuk teklifi ne anlama geliyor?Tahran'ın diyalog çağrısı, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin askerî yöntemler yerine diplomatik müzakereler yoluyla ele alınmasına yönelik bir girişim olarak öne çıkıyor.İran'ın Husilerle ilişkileri dikkate alındığında, böyle bir girişimin taraflar arasında iletişim kurulması açısından önem taşıyabileceği değerlendirilebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi, Suudi Arabistan'ın ve Husilerin müzakereye yaklaşımına bağlı olacak.Açıklanan bilgilerde Riyad yönetiminin İran'ın teklifine nasıl yanıt verdiği belirtilmedi.Bu nedenle telefon görüşmesi, mevcut aşamada yeni bir anlaşma veya ateşkes sürecinin başladığını değil, İran'ın diplomatik çözüm için yardım teklifinde bulunduğunu gösteriyor.Bölgedeki gelişmeler açısından bundan sonraki temel soru, Suudi Arabistan ile Husiler arasında doğrudan veya dolaylı görüşmelerin yeniden başlayıp başlamayacağı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/iran-abdnin-hurmuz-bogazinin-acilmasi-icin-verdigi-yanit-yetersiz-1109466730.html

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faysal bin ferhan, suudi arabistan, i̇ran, yemen, husiler, dışişleri bakanlığı, i̇ran dışişleri bakanlığı, ortadoğu, haberler