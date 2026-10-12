https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/iran-hurmuz-bogazindaki-durumdan-memnun-degiliz-1109466062.html

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan memnun değiliz

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan memnun değiliz

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğiyle ilgili mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirterek, bölgedeki güvenliğin her şeyden... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T11:57+0300

2026-10-12T11:57+0300

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

i̇smail bekayi

hürmüz boğazı

abd

i̇ran dışişleri bakanlığı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda neredeyse durma noktasına gelen deniz trafiğine ve bölgedeki güvenlik krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mevcut tablodan derin rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Bekayi, "Mevcut durumdan son derece rahatsızız, çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik, her şeyden önce bizim için önem taşıyor" dedi.Bekayi’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:ABD ve İsrail’in Şubat ayında İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları ve Tahran’ın misillemeleriyle tırmanan kriz, taraflar arasında imzalanan geçici mutabakatlara rağmen çözümsüzlüğünü koruyor. Dünya petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar, küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abdli-gazeteciden-starlink-icin-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1109465648.html

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ortadoğu, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı