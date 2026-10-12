https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/iran-hurmuz-bogazindaki-durumdan-memnun-degiliz-1109466062.html
İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan memnun değiliz
İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan memnun değiliz
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İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğiyle ilgili mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirterek, bölgedeki güvenliğin her şeyden... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
i̇smail bekayi
hürmüz boğazı
abd
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda neredeyse durma noktasına gelen deniz trafiğine ve bölgedeki güvenlik krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mevcut tablodan derin rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Bekayi, "Mevcut durumdan son derece rahatsızız, çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik, her şeyden önce bizim için önem taşıyor" dedi.Bekayi’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:ABD ve İsrail’in Şubat ayında İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları ve Tahran’ın misillemeleriyle tırmanan kriz, taraflar arasında imzalanan geçici mutabakatlara rağmen çözümsüzlüğünü koruyor. Dünya petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar, küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/abdli-gazeteciden-starlink-icin-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1109465648.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
ortadoğu, i̇ran, i̇smail bekayi, hürmüz boğazı, abd, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durumdan memnun değiliz
11:57 12.10.2026 (güncellendi: 11:58 12.10.2026)
İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğiyle ilgili mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirterek, bölgedeki güvenliğin her şeyden önce Tahran yönetimi için kritik önem taşıdığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda neredeyse durma noktasına gelen deniz trafiğine ve bölgedeki güvenlik krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mevcut tablodan derin rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Bekayi, "Mevcut durumdan son derece rahatsızız, çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik, her şeyden önce bizim için önem taşıyor" dedi.
Bekayi’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
ABD’nin iddiaları gerekçesiz:
ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki rolünün önemsiz olduğuna dair iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Bekayi, piyasaların tepkisinin ve diğer ülkelerin yakıt temini için İran’a başvurmasının bu durumu kanıtladığını ifade etti.
Tutumumuz uluslararası hukuka uygun:
İran’ın su yolundaki eylemlerinin bir baskı unsuru olmadığını savunan Sözcü, bu adımların ABD ve İsrail’in ihlallerine ve askeri eylemlerine uluslararası hukuk çerçevesinde verilmiş meşru bir yanıt olduğunu kaydetti.
Güvensizliğin kaynağı Washington:
Bekayi, “ABD durumu istikrarsızlaştırmaya, deniz ablukası uygulamaya ve ekonomik savaş yürütmeye devam ettiği sürece Hürmüz’e güvenlik geri dönmeyecek. Bu durum İran’ı memnun etmemekle birlikte, ABD’nin yıkıcı politikalarının doğrudan bir sonucu
” değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve İsrail’in Şubat ayında İran’a yönelik başlattığı hava saldırıları ve Tahran’ın misillemeleriyle tırmanan kriz, taraflar arasında imzalanan geçici mutabakatlara rağmen çözümsüzlüğünü koruyor. Dünya petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar, küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oluyor.