https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/ingilterede-hava-ussune-saldiri-plani-suphesi-5-kisi-kefaletle-serbest-birakilacak-1109108322.html
İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak
İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak
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İngiliz polisi, uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarının kullandığı bir İngiliz hava üssüne saldırı planladığından şüphelenilen 5 kişinin kefaletle serbest... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-28T21:46+0300
2026-09-28T21:46+0300
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İngiltere Terörle Mücadele Birimi üst düzey yetkililerinden Laurence Taylor, basın toplantısı düzenledi.Taylor, RAF Fairford Hava Üssü'ne saldırı planı şüphesiyle dün gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını bildirdi.Yaşları 23 ve 25 arasında değişen şüphelilerin tamamının Londra bölgesinden İngiliz vatandaşı olduğunu belirten Taylor, şüphelilerin serbest bırakılmasının soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ingilterede-bomba-alarmi-5-kisi-gozaltina-alindi-1109073802.html
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londra, abd, i̇ngiltere, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı
londra, abd, i̇ngiltere, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı
İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak
İngiliz polisi, uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarının kullandığı bir İngiliz hava üssüne saldırı planladığından şüphelenilen 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını açıkladı.
İngiltere Terörle Mücadele Birimi üst düzey yetkililerinden Laurence Taylor, basın toplantısı düzenledi.
Taylor, RAF Fairford Hava Üssü'ne saldırı planı şüphesiyle dün gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını bildirdi.
Yaşları 23 ve 25 arasında değişen şüphelilerin tamamının Londra bölgesinden İngiliz vatandaşı olduğunu belirten Taylor, şüphelilerin serbest bırakılmasının soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.