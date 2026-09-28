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İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak
İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak
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İngiliz polisi, uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarının kullandığı bir İngiliz hava üssüne saldırı planladığından şüphelenilen 5 kişinin kefaletle serbest... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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saldırı girişimi
bombalı saldırı
kimyasal saldırı
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İngiltere Terörle Mücadele Birimi üst düzey yetkililerinden Laurence Taylor, basın toplantısı düzenledi.Taylor, RAF Fairford Hava Üssü'ne saldırı planı şüphesiyle dün gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını bildirdi.Yaşları 23 ve 25 arasında değişen şüphelilerin tamamının Londra bölgesinden İngiliz vatandaşı olduğunu belirten Taylor, şüphelilerin serbest bırakılmasının soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/ingilterede-bomba-alarmi-5-kisi-gozaltina-alindi-1109073802.html
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londra, abd, i̇ngiltere, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı
londra, abd, i̇ngiltere, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, kimyasal saldırı

İngiltere'de hava üssüne saldırı planı şüphesi: 5 kişi kefaletle serbest bırakılacak

21:46 28.09.2026
© AP PhotoRAF Fairford Hava Üssü
RAF Fairford Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AP Photo
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İngiliz polisi, uzun menzilli ABD bombardıman uçaklarının kullandığı bir İngiliz hava üssüne saldırı planladığından şüphelenilen 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını açıkladı.
İngiltere Terörle Mücadele Birimi üst düzey yetkililerinden Laurence Taylor, basın toplantısı düzenledi.
Taylor, RAF Fairford Hava Üssü'ne saldırı planı şüphesiyle dün gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını bildirdi.
Yaşları 23 ve 25 arasında değişen şüphelilerin tamamının Londra bölgesinden İngiliz vatandaşı olduğunu belirten Taylor, şüphelilerin serbest bırakılmasının soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.
İngiliz polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
DÜNYA
İngiltere'de bomba alarmı: 5 kişi gözaltına alındı
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