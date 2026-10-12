https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/hurmuz-bogazinda-tanker-alarmi-4-geminin-daha-vuruldugu-bildirildi-1109484965.html

Hürmüz Boğazı’nda tanker alarmı: 4 geminin daha vurulduğu bildirildi

Hürmüz Boğazı’nda tanker alarmı: 4 geminin daha vurulduğu bildirildi

Sputnik Türkiye

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulan 4 tankere ilişkin ihbar aldığını açıkladı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T23:21+0300

2026-10-12T23:21+0300

2026-10-12T23:21+0300

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hürmüz boğazı

umman

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda 4 tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbarlar aldığını duyurdu.UKMTO tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerlerinden birinin boğazdan çıkış yönünde seyrettiği sırada kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.Umman, yangın çıkan gemideki yaralıyı tahliye ettiUmman Sultanlığı Deniz Güvenlik Merkezi, Güney Batine ilinin yaklaşık 44 deniz mili (81,5 kilometre) açığında bulunan bir gemide çıkan yangın nedeniyle tahliye operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.Merkezden yapılan açıklamaya göre, Umman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, makine dairesinde yangın çıkan JOHN K isimli ticaret gemisindeki yaralı bir mürettebatı tahliye etti. Yaralının gerekli tedaviyi alabilmesi için helikopterle hastaneye nakledildiği bildirildi.İran’dan Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere ilişkin açıklamalarİran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin sabah saatlerinde hedef alındığını duyurmuştu.Devrim Muhafızları Ordusu, bir gün önce yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan başka bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını bildirmişti. Açıklamada, meydana gelen patlama sonucunda geminin makine dairesinde hasar oluştuğu belirtilmişti.Neler olmuştu?İran, ABD’nin 8 Temmuz’da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapattığını ilan etmişti.Tahran yönetimi, belirlenen güzergâhların dışına çıkan ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.Daha önce de Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri, bir ham petrol tankeri ve bir konteyner gemisinin benzer şekilde isabet aldığı bildirilmişti.UKMTO’nun önceki açıklamasında ise boğazda bir tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbar alındığı ve saldırıya uğrayan geminin mürettebatının güvende olduğu ifade edilmişti.

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