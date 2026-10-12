https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/hurmuz-bogazinda-tanker-alarmi-4-geminin-daha-vuruldugu-bildirildi-1109484965.html
Hürmüz Boğazı’nda tanker alarmı: 4 geminin daha vurulduğu bildirildi
Hürmüz Boğazı’nda tanker alarmı: 4 geminin daha vurulduğu bildirildi
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulan 4 tankere ilişkin ihbar aldığını açıkladı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T23:21+0300
2026-10-12T23:21+0300
2026-10-12T23:21+0300
dünya
hürmüz boğazı
umman
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf0c3c0e24a2ae57a200da29b5ca4c98.jpg
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda 4 tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbarlar aldığını duyurdu.UKMTO tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerlerinden birinin boğazdan çıkış yönünde seyrettiği sırada kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.Umman, yangın çıkan gemideki yaralıyı tahliye ettiUmman Sultanlığı Deniz Güvenlik Merkezi, Güney Batine ilinin yaklaşık 44 deniz mili (81,5 kilometre) açığında bulunan bir gemide çıkan yangın nedeniyle tahliye operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.Merkezden yapılan açıklamaya göre, Umman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, makine dairesinde yangın çıkan JOHN K isimli ticaret gemisindeki yaralı bir mürettebatı tahliye etti. Yaralının gerekli tedaviyi alabilmesi için helikopterle hastaneye nakledildiği bildirildi.İran’dan Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere ilişkin açıklamalarİran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin sabah saatlerinde hedef alındığını duyurmuştu.Devrim Muhafızları Ordusu, bir gün önce yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan başka bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını bildirmişti. Açıklamada, meydana gelen patlama sonucunda geminin makine dairesinde hasar oluştuğu belirtilmişti.Neler olmuştu?İran, ABD’nin 8 Temmuz’da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapattığını ilan etmişti.Tahran yönetimi, belirlenen güzergâhların dışına çıkan ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.Daha önce de Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri, bir ham petrol tankeri ve bir konteyner gemisinin benzer şekilde isabet aldığı bildirilmişti.UKMTO’nun önceki açıklamasında ise boğazda bir tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbar alındığı ve saldırıya uğrayan geminin mürettebatının güvende olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/riyadda-3-patlama-sesi-duyuldu-balistik-fuze-onlendi-1109484299.html
hürmüz boğazı
umman
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd888b32125ea0ee49d0e1b52b81d162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hürmüz boğazı, umman, i̇ran
hürmüz boğazı, umman, i̇ran
Hürmüz Boğazı’nda tanker alarmı: 4 geminin daha vurulduğu bildirildi
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulan 4 tankere ilişkin ihbar aldığını açıkladı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda 4 tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbarlar aldığını duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerlerinden birinin boğazdan çıkış yönünde seyrettiği sırada kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın hedefi olduğu belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Umman, yangın çıkan gemideki yaralıyı tahliye etti
Umman Sultanlığı Deniz Güvenlik Merkezi, Güney Batine ilinin yaklaşık 44 deniz mili (81,5 kilometre) açığında bulunan bir gemide çıkan yangın nedeniyle tahliye operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, Umman Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter, makine dairesinde yangın çıkan JOHN K isimli ticaret gemisindeki yaralı bir mürettebatı tahliye etti. Yaralının gerekli tedaviyi alabilmesi için helikopterle hastaneye nakledildiği bildirildi.
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere ilişkin açıklamalar
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin sabah saatlerinde hedef alındığını duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu, bir gün önce yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan başka bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını bildirmişti. Açıklamada, meydana gelen patlama sonucunda geminin makine dairesinde hasar oluştuğu belirtilmişti.
İran, ABD’nin 8 Temmuz’da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapattığını ilan etmişti.
Tahran yönetimi, belirlenen güzergâhların dışına çıkan ve gerekli izni almadan boğazdan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu.
Daha önce de Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri, bir ham petrol tankeri ve bir konteyner gemisinin benzer şekilde isabet aldığı bildirilmişti.
UKMTO’nun önceki açıklamasında ise boğazda bir tankerin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğuna ilişkin ihbar alındığı ve saldırıya uğrayan geminin mürettebatının güvende olduğu ifade edilmişti.