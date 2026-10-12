https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/fransada-okulda-silahli-saldiri-14-yasindaki-ogrenci-ates-acti-1109473004.html

Fransa'da okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci ateş açtı

Fransa'da okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci ateş açtı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Aubagne kasabasındaki Joseph Lakanal Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, av tüfeğiyle okul müdürü ve bir kadın öğretmeni yaraladı. Silahını... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T14:17+0300

2026-10-12T14:17+0300

2026-10-12T14:17+0300

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Fransa'nın güneyinde bir ortaokulda silahlı saldırı meydana geldi. Marsilya yakınlarındaki Aubagne kasabasında bulunan Joseph Lakanal Ortaokulu'nda, 14 yaşındaki bir öğrenci av tüfeğiyle ateş açarak okul müdürü ile bir kadın öğretmeni yaraladı.Aubagne Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, saldırgan öğrencinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce bir okul görevlisi tarafından silahsızlandırıldığını açıkladı.Saldırıda yaralanan müdür ve öğretmen hastaneye kaldırıldı. Squillari, iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.Silahı gitar çantasında okula soktuFransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, 14 yaşındaki öğrenci saldırıda kullandığı av tüfeğini gitar çantasına gizleyerek okul binasına soktu.Saldırının okul koridorunda meydana geldiğini belirten Belediye Başkanı Squillari, öğrencinin müdür ve öğretmene doğru iki el ateş ettiğini söyledi.Squillari, olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bu okulda eğitim gören bir çocuk. Okula tüfekle girdi. Nasıl girdiğini soruşturma ortaya çıkaracak. Koridorda müdüre ve bir öğretmene doğru iki el ateş etti."Saldırganın silahı okul binasına nasıl sokabildiği ve olay öncesinde herhangi bir güvenlik kontrolünden geçip geçmediği henüz açıklığa kavuşmadı.Okul görevlisi saldırganı etkisiz hale getirdiJoseph Lakanal Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından bir okul görevlisi müdahalede bulundu.Belediye Başkanı Squillari'nin açıklamasına göre görevli, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce 14 yaşındaki öğrenciyi silahsızlandırdı.Saldırının ardından öğrenci gözaltına alındı.Yetkililer, öğrencinin saldırıyı hangi gerekçeyle gerçekleştirdiğinin henüz belirlenemediğini açıkladı.Fransa'daki okul saldırısında yaralıların durumu nasıl?Saldırıda yaralanan okul müdürü ve kadın öğretmen, olayın ardından hastaneye sevk edildi.Aubagne Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.Yaralıların sağlık durumlarına, aldıkları yaraların niteliğine ve tedavi süreçlerine ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı.Soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin silaha nasıl ulaştığı ve eylemi neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.Saldırı, Fransa'daki öğrenci protestolarının gölgesinde gerçekleştiFransa'daki okul saldırısı, ülke genelinde yaklaşık üç haftadır devam eden lise öğrencilerinin protestoları sırasında meydana geldi.Bazı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığı belirtilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da pazartesi günü yaptığı açıklamada protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarını kınadı.Ancak Aubagne'daki silahlı saldırıyla öğrenci protestoları arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulgu açıklanmadı.İlk değerlendirmeler, saldırının ülke genelindeki protestolarla ilişkili olduğuna işaret etmiyor.Saldırının nedeni araştırılıyor14 yaşındaki öğrencinin okul müdürü ve öğretmeni neden hedef aldığı henüz bilinmiyor.Soruşturmanın, saldırıda kullanılan av tüfeğinin okula nasıl getirildiği ve öğrencinin eylemi hangi gerekçeyle gerçekleştirdiği üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.Joseph Lakanal Ortaokulu'nda yaşanan olayın ardından gözler, Fransız yetkililerin soruşturmanın sonuçlarına ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fransada-30-bin-ogrenci-haftalarca-okuluna-donemeyecek-1109356673.html

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