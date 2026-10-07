https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fransada-30-bin-ogrenci-haftalarca-okuluna-donemeyecek-1109356673.html

Fransa'da 30 bin öğrenci haftalarca okuluna dönemeyecek

Fransa'da 30 bin öğrenci haftalarca okuluna dönemeyecek

Sputnik Türkiye

Fransa'da haftalardır devam eden öğrenci eylemlerinin eğitim sistemindeki bilançosu ağırlaşıyor. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, olaylarda 24 lisenin yandığını... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T13:01+0300

2026-10-07T13:01+0300

2026-10-07T13:01+0300

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Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise öğrenci eylemleri, ülke genelinde eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor. Protestolar sırasında meydana gelen olaylarda hasar gören okulların bir bölümünün haftalarca açılamayacağı bildirildi.Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Ulusal Meclis Kültürel İşler Komisyonunda yaptığı açıklamada, eylemler sırasında 24 lisenin yandığını veya hasar gördüğünü söyledi.Bakan, bu okulların haftalar boyunca yeniden açılamayacağını ve yaklaşık 30 bin lise öğrencisinin yüz yüze eğitimden uzak kalacağını belirtti.24 lise yandı veya hasar gördüGeffray'ın verdiği bilgilere göre protestolar sırasında zarar gören okul binalarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi zaman alacak.Okullardaki hasarın toplam maliyetinin ise on milyonlarca Euro'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin yapılamadığı okullarda uzaktan eğitim seçeneğini devreye sokarken, Geffray ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Bakan Sabrina Roubache, uzaktan ders düzenleyen okulların yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.Eylemler 17 Eylül'de başladıFransa'daki lise protestoları 17 Eylül'de, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle başladı.Öğrenciler özellikle öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, okul binalarının fiziki koşulları ve eğitim sistemindeki kaynak yetersizliği gibi sorunların çözülmesini talep ediyor.Başlangıçta belirli bölgelerde yoğunlaşan hareket kısa sürede ülkenin farklı kentlerine yayıldı. Protestolar ilerleyen haftalarda üniversitelere de sıçrarken, bazı gösterilerde öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.Yüzlerce okulda eğitim aksadıEylemlerin en yoğun günlerinde yüzlerce lise bloke edildi veya eğitime ara vermek zorunda kaldı.Fransız yetkililerin açıkladığı verilere göre 2 Ekim'deki eylemlerde 735 eğitim kurumu protestolardan etkilendi. 400'den fazla lise ise geçici olarak kapalı kaldı.Protestoların üçüncü haftasına girmesiyle öğrenci katılımında gerileme görülmesine rağmen, bazı kentlerde göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddeti arttı.Paris'in yanı sıra Lille, Toulouse, Rennes, Lens ve diğer kentlerde gösteriler ve okul blokajları gerçekleştirildi.Binlerce kişi gözaltına alındıEylemlerin başlamasından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı.Fransız makamlarının açıkladığı rakamlar protestoların farklı günlerinde hızla yükselirken, gözaltına alınanların önemli bölümünün reşit olmayan öğrenciler olduğu bildirildi.Gösterilerde öğrenciler, eğitim çalışanları ve güvenlik güçlerinden çok sayıda kişi de yaralandı.Lens kentinde yaşanan en ağır olaylardan birinde 15 yaşındaki bir öğrenci, polisle göstericiler arasındaki çatışma sırasında kullanılan bir mühimmat nedeniyle elini ve kolunun bir bölümünü kaybetti.Fransa hükümeti öğrencilerle görüşmeye başladıProtestoların büyümesinin ardından Fransa hükümeti, öğrencilerin taleplerine yönelik yeni adımlar atmaya başladı.Eğitim Bakanlığı, 5-23 Ekim tarihleri arasında ülke çapındaki tüm lise öğrencilerinin katılabileceği bir istişare süreci başlattı.Öğrencilerden okul hayatında karşılaştıkları temel sorunları ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gerektiğini düşündükleri değişiklikleri doğrudan bakanlığa iletmeleri istendi.Eğitim Bakanı Geffray, sürecin amacının öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları daha iyi anlamak ve somut çözümler geliştirmek olduğunu belirtti.30 bin öğrenci için uzaktan eğitim dönemiAncak hükümetin öğrenci temsilcileriyle başlattığı görüşmelere rağmen protestolar sırasında fiziksel olarak zarar gören okullarda eğitimin kısa sürede normale dönmesi beklenmiyor.Bakan Geffray'ın açıklamasına göre 24 okulun haftalarca kapalı kalması, yaklaşık 30 bin öğrencinin doğrudan etkileneceği anlamına geliyor.Bu öğrencilerin eğitiminin geçici olarak uzaktan sürdürülmesi planlanırken, okul binalarındaki onarım çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı henüz kesinleşmedi.17 Eylül'de eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan protestolar böylece üçüncü haftasında, yalnızca siyasi ve toplumsal değil, Fransa'nın eğitim sistemini doğrudan etkileyen geniş çaplı bir krize dönüşmüş durumda.

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