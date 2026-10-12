https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/fransada-cumhurbaskani-adayina-saldiri-basindan-un-dokuldu-1109467981.html

Fransa'da cumhurbaşkanı adayına saldırı: Başından un döküldü

Fransa'da cumhurbaşkanı adayına saldırı: Başından un döküldü

Sputnik Türkiye

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için sosyal demokrat solun ön seçimini yüzde 66'nın üzerinde oyla kazandığı belirtilen Raphael Glucksmann, Paris'te... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T12:19+0300

2026-10-12T12:19+0300

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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Sosyal demokrat solun düzenlediği ön seçimi kazandığı belirtilen Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Raphaël Glucksmann, Paris'te katıldığı zafer kutlamasının ardından saldırıya uğradı.Olay, 11 Ekim Pazar akşamı, Paris'in 20. bölgesinde bulunan La Cantine de Belleville adlı barın önünde meydana geldi. Kutlamanın ardından taksiye binmek üzere dışarı çıkan Glucksmann'ın arkasından yaklaşan bir kişi, siyasetçinin başından aşağı un döktü.Saldırı anı kameralara yansırken, eylemi gerçekleştiren kişinin kimliği ve saldırının gerekçesi hakkında bilgi paylaşılmadı.Paris'te Raphaël Glucksmann'a saldırı kameradaRaphaël Glucksmann, sosyal demokrat solun cumhurbaşkanlığı ön seçimini kazanmasının ardından destekçileriyle birlikte Paris'teki La Cantine de Belleville adlı barda kutlama yaptı.Kutlamanın sona ermesiyle bardan ayrılan siyasetçi, taksiye yöneldiği sırada saldırının hedefi oldu.Olay anına ilişkin görüntülerde, Glucksmann'ın arkasından yaklaşan bir kişinin elindeki un paketini siyasetçinin başından aşağı boşalttığı görüldü.Saldırının ardından şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına veya olayla ilgili adli işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi verilmedi.Glucksmann ön seçimde yüzde 66'nın üzerinde oy aldıSaldırıya uğrayan Raphaël Glucksmann, olaydan kısa süre önce Fransa'da sosyal demokrat solun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için düzenlediği ön seçimi kazanmıştı.Aktarılan sonuçlara göre Glucksmann, kullanılan oyların yüzde 66'sından fazlasını alarak ön seçimden birinci çıktı.Bu sonuçla birlikte Glucksmann'ın sosyal demokrat solun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği bildirildi.Saldırının, ön seçim sonucunun ardından düzenlenen zafer kutlamasının hemen sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi saldırı2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa'da, siyasi partilerin ve farklı siyasi hareketlerin aday belirleme süreçleri gündemdeki yerini koruyor.Avrupa Parlamentosu üyesi Raphaël Glucksmann'a yönelik saldırı, bu süreçte Paris'te düzenlenen bir siyasi kutlamanın ardından yaşandı.Glucksmann'ın ön seçimde elde ettiği sonucun ardından gerçekleşen olayda, saldırganın eylemi hangi gerekçeyle yaptığı henüz bilinmiyor.Paylaşılan bilgilerde saldırının siyasi bir organizasyonla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bulgu da yer almıyor.

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paris, fransa, avrupa parlamentosu (ap), haberler, avrupa