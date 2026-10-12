Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/brent-petrol-fiyati-16-eylulden-bu-yana-ilk-kez-107-dolarin-uzerine-cikti-1109481976.html
Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı
Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatlarında yükseliş ivme kazanırken Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 107 doların üzerine tırmandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T20:06+0300
2026-10-12T20:06+0300
dünya
haberler
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
wti petrolü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104315877_0:71:1130:707_1920x0_80_0_0_7b5e09f3d690392b885d76b08c711437.png
Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanarak yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi. Piyasadaki işlem verilerine göre, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Eylül ayı ortasından bu yana ilk kez 107 dolar seviyesini aştı.Aralık vadeli Brent petrol fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 2.33 artarak varil başına 107.16 dolara ulaştı ve böylece 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıkmış oldu.Kasım vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde 2.21 artışla varil başına 93.90 dolardan alıcı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104315877_47:0:1084:778_1920x0_80_0_0_d860b9c8dd3cfe9d1f777d08c79685e4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, wti petrolü
haberler, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, wti petrolü

Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı

20:06 12.10.2026
© Sputnik / Максим БогодвидRusya'da petrol üretimi
Rusya'da petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
Abone ol
Küresel petrol fiyatlarında yükseliş ivme kazanırken Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 107 doların üzerine tırmandı.
Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanarak yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi. Piyasadaki işlem verilerine göre, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Eylül ayı ortasından bu yana ilk kez 107 dolar seviyesini aştı.
Aralık vadeli Brent petrol fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 2.33 artarak varil başına 107.16 dolara ulaştı ve böylece 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıkmış oldu.
Kasım vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde 2.21 artışla varil başına 93.90 dolardan alıcı buldu.
Petrol Fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
EKONOMİ
İran savaşı petrol fiyatlarını nasıl değiştirdi? 72 dolardan 126 dolara, tekrar 100 dolar üzerine
15 Eylül, 11:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала