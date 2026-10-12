https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/brent-petrol-fiyati-16-eylulden-bu-yana-ilk-kez-107-dolarin-uzerine-cikti-1109481976.html
Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı
Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatlarında yükseliş ivme kazanırken Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 107 doların üzerine tırmandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanarak yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi. Piyasadaki işlem verilerine göre, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Eylül ayı ortasından bu yana ilk kez 107 dolar seviyesini aştı.Aralık vadeli Brent petrol fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 2.33 artarak varil başına 107.16 dolara ulaştı ve böylece 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıkmış oldu.Kasım vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde 2.21 artışla varil başına 93.90 dolardan alıcı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/iran-savasi-petrol-fiyatlarini-nasil-degistirdi-72-dolardan-126-dolara-tekrar-100-dolar-uzerine-1108773615.html
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haberler, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, wti petrolü
haberler, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, wti petrolü
Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı
Küresel petrol fiyatlarında yükseliş ivme kazanırken Brent petrol fiyatı, 16 Eylül'den bu yana ilk kez varil başına 107 doların üzerine tırmandı.
Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanarak yüzde 2’nin üzerinde artış gösterdi. Piyasadaki işlem verilerine göre, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı Eylül ayı ortasından bu yana ilk kez 107 dolar seviyesini aştı.
Aralık vadeli Brent petrol fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 2.33 artarak varil başına 107.16 dolara ulaştı ve böylece 16 Eylül'den bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıkmış oldu.
Kasım vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde 2.21 artışla varil başına 93.90 dolardan alıcı buldu.