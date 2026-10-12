https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bodrum-aciklarinda-denizde-hortum-olustu-1109485325.html

Bodrum açıklarında denizde hortum oluştu

Bodrum açıklarında denizde hortum oluştu

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, karaya ulaşmadan dağıldı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T23:28+0300

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Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İstanköy (Kos) Adası arasındaki deniz sahasında sabah saatlerinde hortum oluştu.Sağanak sırasında meydana gelen hortumun deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükseldiği ve su üzerinde hareketliliğe neden olduğu görüldü.Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/alanya-aciklarinda-deniz-uzerinde-hortum-olustu-1109074099.html

türki̇ye

bodrum

muğla

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bodrum, muğla, muğla valiliği, hortum, doğa olayları, doğa fotoğrafçılığı