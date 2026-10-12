https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bodrum-aciklarinda-denizde-hortum-olustu-1109485325.html
Bodrum açıklarında denizde hortum oluştu
Bodrum açıklarında denizde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, karaya ulaşmadan dağıldı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T23:28+0300
2026-10-12T23:28+0300
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Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İstanköy (Kos) Adası arasındaki deniz sahasında sabah saatlerinde hortum oluştu.Sağanak sırasında meydana gelen hortumun deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükseldiği ve su üzerinde hareketliliğe neden olduğu görüldü.Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/alanya-aciklarinda-deniz-uzerinde-hortum-olustu-1109074099.html
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bodrum, muğla, muğla valiliği, hortum, doğa olayları, doğa fotoğrafçılığı
bodrum, muğla, muğla valiliği, hortum, doğa olayları, doğa fotoğrafçılığı
Bodrum açıklarında denizde hortum oluştu
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, karaya ulaşmadan dağıldı. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İstanköy (Kos) Adası arasındaki deniz sahasında sabah saatlerinde hortum oluştu.
Sağanak sırasında meydana gelen hortumun deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükseldiği ve su üzerinde hareketliliğe neden olduğu görüldü.
Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.