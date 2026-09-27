https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/alanya-aciklarinda-deniz-uzerinde-hortum-olustu-1109074099.html
Alanya açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu
Alanya açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T18:05+0300
2026-09-27T18:05+0300
2026-09-27T18:05+0300
türki̇ye
antalya
alanya
alanya belediye başkanlığı
alanya emniyet müdürlüğü
alanya belediyesi
hortum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1b/1109073941_80:0:839:427_1920x0_80_0_0_a002c3a7495e67ebbc0f5c0458ea8afb.jpg
Avsallar Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra herhangi bir zarara yol açmadan kayboldu. Hortum, çevredeki farklı noktalardan cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/alanyada-hortum-olustu-1109001667.html
türki̇ye
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antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, hortum
antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, hortum
Alanya açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
Avsallar Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra herhangi bir zarara yol açmadan kayboldu.
Hortum, çevredeki farklı noktalardan cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.