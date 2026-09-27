Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/alanya-aciklarinda-deniz-uzerinde-hortum-olustu-1109074099.html
Alanya açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu
Alanya açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T18:05+0300
2026-09-27T18:05+0300
türki̇ye
antalya
alanya
alanya belediye başkanlığı
alanya emniyet müdürlüğü
alanya belediyesi
hortum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1b/1109073941_80:0:839:427_1920x0_80_0_0_a002c3a7495e67ebbc0f5c0458ea8afb.jpg
Avsallar Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra herhangi bir zarara yol açmadan kayboldu. Hortum, çevredeki farklı noktalardan cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/alanyada-hortum-olustu-1109001667.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1b/1109073941_151:0:720:427_1920x0_80_0_0_fefa71e3ac15a4f59d642f0b7d03a2ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, hortum
antalya, alanya, alanya belediye başkanlığı, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, hortum

Alanya açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu

18:05 27.09.2026
© AAHortum
Hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© AA
Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
Avsallar Mahallesi açıklarında meydana gelen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra herhangi bir zarara yol açmadan kayboldu.
Hortum, çevredeki farklı noktalardan cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Alanya'da hortum oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
TÜRKİYE
Alanya'da hortum oluştu
24 Eylül, 13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала