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Beşiktaş'ta ana su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
Beşiktaş'ta ana su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattının patlaması sonucu Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını yaşandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Nisbetiye Caddesi'ndeki altyapı çalışması sırasında ana su hattında patlama meydana geldi.Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti. Cadde ve alt geçitte biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-vermisti-5-ilde-saganak-ve-siddetli-ruzgar-hayati-felc-etti-1109483492.html
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zincirlikuyu
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zincirlikuyu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su baskını, ani su baskını, beşiktaş, beşiktaş belediyesi
zincirlikuyu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su baskını, ani su baskını, beşiktaş, beşiktaş belediyesi

Beşiktaş'ta ana su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı

21:52 12.10.2026 (güncellendi: 21:59 12.10.2026)
© AABeşiktaş'ta ana su borusunun patlaması nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
Beşiktaş'ta ana su borusunun patlaması nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA
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Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattının patlaması sonucu Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını yaşandı.
Nisbetiye Caddesi'ndeki altyapı çalışması sırasında ana su hattında patlama meydana geldi.
Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti.
Cadde ve alt geçitte biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
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