https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/besiktasta-ana-su-borusu-patladi-zincirlikuyu-altgecidini-su-basti-1109483940.html
Beşiktaş'ta ana su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
Beşiktaş'ta ana su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattının patlaması sonucu Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını yaşandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T21:52+0300
2026-10-12T21:52+0300
2026-10-12T21:59+0300
türki̇ye
zincirlikuyu
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su baskını
ani su baskını
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
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Nisbetiye Caddesi'ndeki altyapı çalışması sırasında ana su hattında patlama meydana geldi.Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti. Cadde ve alt geçitte biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/meteoroloji-sari-kodlu-uyari-vermisti-5-ilde-saganak-ve-siddetli-ruzgar-hayati-felc-etti-1109483492.html
türki̇ye
zincirlikuyu
i̇stanbul
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zincirlikuyu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su baskını, ani su baskını, beşiktaş, beşiktaş belediyesi
zincirlikuyu, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su baskını, ani su baskını, beşiktaş, beşiktaş belediyesi
Beşiktaş'ta ana su borusu patladı: Zincirlikuyu altgeçidini su bastı
21:52 12.10.2026 (güncellendi: 21:59 12.10.2026)
Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattının patlaması sonucu Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını yaşandı.
Nisbetiye Caddesi'ndeki altyapı çalışması sırasında ana su hattında patlama meydana geldi.
Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti.
Cadde ve alt geçitte biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.