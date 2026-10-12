https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/bakan-isikhan-iskur-genclik-programimiz-icin-yeni-donem-basvurulari-basliyor-1109482612.html

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni döneminde 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrıldığını duyurdu. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

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vedat işıkhan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvurularının başlayacağını açıkladı.Bakan Işıkhan, ''İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz'' dedi.Başvuru takvimi ve ayrıntılara İŞKUR'un internet sitesi 'guc.iskur.gov.tr' üzerinden ulaşılabilecek.

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