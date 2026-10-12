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Avcılar'da beton pompa kamyonu geriye kaydı: 7 araç hasar gördü
Avcılar'da beton pompa kamyonu geriye kaydı: 7 araç hasar gördü
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kontrolden çıkarak geriye doğru kayan beton pompa kamyonu, park halindeki araçlara çarparak 7 araçta hasara yol açtı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T22:34+0300
2026-10-12T22:34+0300
türki̇ye
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
trafik kazası
beton
araba
araba çarpması
araba kazası
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde beton pompa kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak geriye kaydı.Kamyonun ilk olarak park halindeki bir araca çarpmasıyla 7 araçta zincirleme hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Görgü tanığı Doğan Ayna, kamyonun aniden geriye doğru kaymaya başladığını ve park halindeki araçlara çarparak durduğunu anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-ilginc-kaza-seyir-halindeki-arac-evin-catisina-dustu-1109438574.html
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kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, beton, araba, araba çarpması, araba kazası
kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, beton, araba, araba çarpması, araba kazası

Avcılar'da beton pompa kamyonu geriye kaydı: 7 araç hasar gördü

22:34 12.10.2026
© AA / İbrahim Halil AktürkAvcılar'da kontrolden çıkarak geriye kayan beton pompa kamyonunun park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu
Avcılar'da kontrolden çıkarak geriye kayan beton pompa kamyonunun park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 araçta hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde kontrolden çıkarak geriye doğru kayan beton pompa kamyonu, park halindeki araçlara çarparak 7 araçta hasara yol açtı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde beton pompa kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak geriye kaydı.
Kamyonun ilk olarak park halindeki bir araca çarpmasıyla 7 araçta zincirleme hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Görgü tanığı Doğan Ayna, kamyonun aniden geriye doğru kaymaya başladığını ve park halindeki araçlara çarparak durduğunu anlattı.
İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü
10 Ekim, 09:50
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