https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-ilginc-kaza-seyir-halindeki-arac-evin-catisina-dustu-1109438574.html

İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü

İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki hafif ticari araç, yolun aşağısında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü. Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T09:50+0300

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yol seviyesinin altında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken, evin çatısında hasar meydana geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hafif ticari araç evin çatısına düştüKaza, Sarıyer'in Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde meydana geldi.B.C.V. yönetimindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun aşağısında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü.Kazanın ardından araç sürücüsü B.C.V. yaralandı. Evin çatısında ise hasar oluştu.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiKazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

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