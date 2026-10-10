https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/istanbulda-ilginc-kaza-seyir-halindeki-arac-evin-catisina-dustu-1109438574.html
İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü
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İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki hafif ticari araç, yolun aşağısında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü. Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T09:50+0300
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yol seviyesinin altında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken, evin çatısında hasar meydana geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hafif ticari araç evin çatısına düştüKaza, Sarıyer'in Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde meydana geldi.B.C.V. yönetimindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun aşağısında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü.Kazanın ardından araç sürücüsü B.C.V. yaralandı. Evin çatısında ise hasar oluştu.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiKazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
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sarıyer, araç, araba
İstanbul'da ilginç kaza: Seyir halindeki araç evin çatısına düştü
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki hafif ticari araç, yolun aşağısında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü. Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yol seviyesinin altında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralanırken, evin çatısında hasar meydana geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari araç evin çatısına düştü
Kaza, Sarıyer'in Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde meydana geldi.
B.C.V. yönetimindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolun aşağısında bulunan tek katlı bir evin çatısına düştü.
Kazanın ardından araç sürücüsü B.C.V. yaralandı. Evin çatısında ise hasar oluştu.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.