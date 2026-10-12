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Antalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı
Antalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Y'yi sıcak su döküp boğarak öldürdüğünü belirterek Konya'da polise teslim olan Talha T., çıkarıldığı... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cinayet işlediğini itiraf eden Talha T. (27), gözaltına alınmasının ardından Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talha T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından tutuklandı.İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y'nin (49) cansız bedenini buldu.Şüpheli, emniyetteki ifadesinde tartıştığı kadının üzerine sıcak su döktüğünü ve ardından boğarak öldürdüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-karar-cikti-1108636937.html
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antalya, konya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, kadın, kadın cinayetleri, kadın cinayeti
antalya, konya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, kadın, kadın cinayetleri, kadın cinayeti

Antalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

21:00 12.10.2026 (güncellendi: 21:01 12.10.2026)
© AA / Adem AkalanAntalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldüren şüpheli tutuklandı
Antalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldüren şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA / Adem Akalan
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Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Y'yi sıcak su döküp boğarak öldürdüğünü belirterek Konya'da polise teslim olan Talha T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cinayet işlediğini itiraf eden Talha T. (27), gözaltına alınmasının ardından Antalya'ya getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talha T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından tutuklandı.
İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y'nin (49) cansız bedenini buldu.
Şüpheli, emniyetteki ifadesinde tartıştığı kadının üzerine sıcak su döktüğünü ve ardından boğarak öldürdüğünü söyledi.
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