https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/antalyada-tartistigi-kadini-sicak-su-dokup-bogarak-oldurdu-supheli-tutuklandi-1109482914.html

Antalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Antalya'da tartıştığı kadını sıcak su döküp boğarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Y'yi sıcak su döküp boğarak öldürdüğünü belirterek Konya'da polise teslim olan Talha T., çıkarıldığı... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

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Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cinayet işlediğini itiraf eden Talha T. (27), gözaltına alınmasının ardından Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talha T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından tutuklandı.İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221. Sokak'taki evde Canan Y'nin (49) cansız bedenini buldu.Şüpheli, emniyetteki ifadesinde tartıştığı kadının üzerine sıcak su döktüğünü ve ardından boğarak öldürdüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-karar-cikti-1108636937.html

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