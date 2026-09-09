https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-karar-cikti-1108636937.html

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı

Sputnik Türkiye

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Cemil Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-09T20:02+0300

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ayşe tokyaz

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

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İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemil Koç hakkında karar açıklandı.Mahkeme, Koç'u 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, diğer suçlardan da değişen sürelerde hapis cezaları verildi.Ne olmuştu?Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni, Eyüpsultan'da yol kenarında bir bavulun içinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-mutalaa-aciklandi-1106942023.html

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ayşe tokyaz, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası