https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-karar-cikti-1108636937.html
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Sputnik Türkiye
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Cemil Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T20:02+0300
2026-09-09T20:02+0300
2026-09-09T20:50+0300
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ayşe tokyaz
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemil Koç hakkında karar açıklandı.Mahkeme, Koç'u 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, diğer suçlardan da değişen sürelerde hapis cezaları verildi.Ne olmuştu?Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni, Eyüpsultan'da yol kenarında bir bavulun içinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-mutalaa-aciklandi-1106942023.html
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ayşe tokyaz, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
ayşe tokyaz, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
20:02 09.09.2026 (güncellendi: 20:50 09.09.2026)
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Cemil Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemil Koç hakkında karar açıklandı.
Mahkeme, Koç'u 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, diğer suçlardan da değişen sürelerde hapis cezaları verildi.
Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni, Eyüpsultan'da yol kenarında bir bavulun içinde bulunmuştu.