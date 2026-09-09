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Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Sputnik Türkiye
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Cemil Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 09.09.2026, Sputnik Türkiye
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ayşe tokyaz
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İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemil Koç hakkında karar açıklandı.Mahkeme, Koç'u 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, diğer suçlardan da değişen sürelerde hapis cezaları verildi.Ne olmuştu?Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni, Eyüpsultan'da yol kenarında bir bavulun içinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ayse-tokyaz-cinayeti-davasinda-mutalaa-aciklandi-1106942023.html
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ayşe tokyaz, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
ayşe tokyaz, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı

20:02 09.09.2026 (güncellendi: 20:50 09.09.2026)
Ayşe Tokyaz cinayeti
Ayşe Tokyaz cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Cemil Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemil Koç hakkında karar açıklandı.
Mahkeme, Koç'u 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, diğer suçlardan da değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Ne olmuştu?

Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni, Eyüpsultan'da yol kenarında bir bavulun içinde bulunmuştu.
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
TÜRKİYE
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı
2 Temmuz, 14:21
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