https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/antalyada-midibus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-5-kisi-yarali-1109467336.html
Antalya'da midibüs devrildi: 1'i ağır 17 kişi yaralandı
Antalya'da midibüs devrildi: 1'i ağır 17 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T12:06+0300
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2026-10-12T12:45+0300
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Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrildi Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Valilikten açıklama yapıldıKazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Antalya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Antalya-Isparta kara yolundaki kazada, devrilen araçtaki 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı belirtilerek, "Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup, olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır." denildi.Açıklamada, kazaya ilişkin gelişmelerin takip edildiği, kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.Ulaşım kontrollü sağlanıyorKaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/11-kisinin-oldugu-feci-kazada-esini-kaybetti-yasli-adam-o-anlari-anlatti--1109468407.html
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antalya, aksu, kaza
Antalya'da midibüs devrildi: 1'i ağır 17 kişi yaralandı
12:06 12.10.2026 (güncellendi: 12:45 12.10.2026)
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrildi Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Valilikten açıklama yapıldı
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Antalya-Isparta kara yolundaki kazada, devrilen araçtaki 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı belirtilerek, "Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup, olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır." denildi.
Açıklamada, kazaya ilişkin gelişmelerin takip edildiği, kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.
Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.