https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/11-kisinin-oldugu-feci-kazada-esini-kaybetti-yasli-adam-o-anlari-anlatti--1109468407.html

11 kişinin öldüğü feci kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Yaralanan ve eşini kaybeden yolcu o anları anlattı

11 kişinin öldüğü feci kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı: Yaralanan ve eşini kaybeden yolcu o anları anlattı

Sputnik Türkiye

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada eşini kaybeden adam kaza anını anlattı. Gözaltına alınan 3 şoför adliyeye sevk edildi. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T12:35+0300

2026-10-12T12:35+0300

2026-10-12T14:11+0300

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Manisa Akhisar'da 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yanında oturan eşini kaybeden 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz kaza anını anlattı. Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini söyleyen Eryılmaz, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı." diye anlattı. Tur otobüsünün sürücüsü M.A.'nın ifadesinde kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği ortaya çıktı.Yanında oturan eşini kaybetti Kazada yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Eryılmaz, kazada 75 yaşındaki Mümine Eryılmaz'ı kaybetti. Olayda eşi Mümine Eryılmaz'ı (75) kaybeden Süleyman Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi. Şoförler adliyeye sevk edildiŞüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi. M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.Ne olmuştu?Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/manisada-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-4-olu-cok-sayida-yarali-var-1109451501.html

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