https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ankara-emniyet-mudurlugu-duyurdu-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1109482082.html

Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara'da yarın başkentin 103. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T20:07+0300

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Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kentte yarın bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlaması sabah saatlerinde başlayarak programlar sona erene kadar devam edecek.Sabah saat 08.30 itibarıyla kapatılacak yollarKutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 08.30'dan itibaren programlar tamamlanıncaya kadar şu güzergahlarda araç trafiğine izin verilmeyecek:Kapatılacak alternatif güzergahlarEmniyet Müdürlüğü, kutlamaların seyrine ve ihtiyaç durumuna göre yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollarla birlikte şu caddeleri de çift yönlü olarak trafiğe kapatabileceğini bildirdi:Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem arz ediyor.

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