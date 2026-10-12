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Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara'da yarın başkentin 103. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kentte yarın bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlaması sabah saatlerinde başlayarak programlar sona erene kadar devam edecek.Sabah saat 08.30 itibarıyla kapatılacak yollarKutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 08.30'dan itibaren programlar tamamlanıncaya kadar şu güzergahlarda araç trafiğine izin verilmeyecek:Kapatılacak alternatif güzergahlarEmniyet Müdürlüğü, kutlamaların seyrine ve ihtiyaç durumuna göre yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollarla birlikte şu caddeleri de çift yönlü olarak trafiğe kapatabileceğini bildirdi:Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem arz ediyor.
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ankara, trafik, yol
ankara, trafik, yol

Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

20:07 12.10.2026
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA
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Ankara'da yarın başkentin 103. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak.
Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kentte yarın bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlaması sabah saatlerinde başlayarak programlar sona erene kadar devam edecek.

Sabah saat 08.30 itibarıyla kapatılacak yollar

Kutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 08.30'dan itibaren programlar tamamlanıncaya kadar şu güzergahlarda araç trafiğine izin verilmeyecek:
Cumhuriyet Caddesi: Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölüm
Çapa Sokak

Kapatılacak alternatif güzergahlar

Emniyet Müdürlüğü, kutlamaların seyrine ve ihtiyaç durumuna göre yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollarla birlikte şu caddeleri de çift yönlü olarak trafiğe kapatabileceğini bildirdi:
Çankırı Caddesi
Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşağı ile Ulus kavşağı arası)
Anafartalar Caddesi
Hisar Parkı Caddesi
İpek Caddesi
Bedesten Sokak
Gözcü Sokak
Kalekapısı Sokak
Alitaş Sokak
Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem arz ediyor.
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