https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ankara-emniyet-mudurlugu-duyurdu-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1109482082.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara'da yarın başkentin 103. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T20:07+0300
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Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kentte yarın bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlaması sabah saatlerinde başlayarak programlar sona erene kadar devam edecek.Sabah saat 08.30 itibarıyla kapatılacak yollarKutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 08.30'dan itibaren programlar tamamlanıncaya kadar şu güzergahlarda araç trafiğine izin verilmeyecek:Kapatılacak alternatif güzergahlarEmniyet Müdürlüğü, kutlamaların seyrine ve ihtiyaç durumuna göre yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollarla birlikte şu caddeleri de çift yönlü olarak trafiğe kapatabileceğini bildirdi:Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem arz ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/tokatta-5-bin-kisi-hastanelik-oldu-nedeni-ise-hala-bilinmiyor-1109479264.html
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Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın başkentin 103. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak.
Ankara’nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kentte yarın bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik kısıtlaması sabah saatlerinde başlayarak programlar sona erene kadar devam edecek.
Sabah saat 08.30 itibarıyla kapatılacak yollar
Kutlama etkinlikleri kapsamında yarın saat 08.30'dan itibaren programlar tamamlanıncaya kadar şu güzergahlarda araç trafiğine izin verilmeyecek:
Cumhuriyet Caddesi: Baruthane kavşağı
ile Ulus kavşağı arasında kalan bölüm
Kapatılacak alternatif güzergahlar
Emniyet Müdürlüğü, kutlamaların seyrine ve ihtiyaç durumuna göre yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollarla birlikte şu caddeleri de çift yönlü olarak trafiğe kapatabileceğini bildirdi:
Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşağı ile Ulus kavşağı arası)
Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolları dikkate almaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önem arz ediyor.