https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/altin-fiyatlari-4200-dolari-asti-asil-hareket-simdi-mi-baslayacak-1109459953.html

Altın fiyatları 4.200 doları aştı: Asıl hareket şimdi mi başlayacak?

Altın fiyatları 4.200 doları aştı: Asıl hareket şimdi mi başlayacak?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, 12 Ekim Pazartesi günü Asya işlemlerinde yükselişe geçerek 4.200 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme altını desteklerken... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T07:31+0300

2026-10-12T07:31+0300

2026-10-12T07:31+0300

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Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın, 12 Ekim Pazartesi günü Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 0,4 değer kazanarak 4.209 dolar seviyesine ulaştı. Geçen haftayı 4.194 dolar civarında tamamlayan değerli metal, yeniden 4.200 dolar eşiğinin üzerine çıktı.Altının yükselişinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve enflasyon baskısının hafifleyebileceğine ilişkin beklentiler etkili olurken, güçlü dolar ve yüksek ABD tahvil faizleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.Piyasaların odağında ise bu hafta ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu, üretici fiyatları, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri bulunuyor. Açıklanacak rakamların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebileceği değerlendiriliyor.Altın fiyatları neden yükseliyor?Brent petrolün 103,50 dolar civarına gerilemesi, enerji kaynaklı enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.Petrol fiyatlarının düşmesi, üretim ve taşımacılık maliyetleri üzerinden enflasyon görünümünü olumlu etkileyebilir. Enflasyon baskısının hafiflemesi ise Fed'in faizleri artırma ihtimaline ilişkin beklentileri zayıflatarak altını destekleyebilir.Ancak petrol fiyatlarının hâlâ yüksek seviyelerde bulunması, enerji kaynaklı enflasyon risklerinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.Güçlü dolar ve tahvil faizleri altını baskılıyorABD dolarının yaklaşık 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi, altının yükselişini sınırlayan başlıca unsurlardan biri olmaya devam ediyor.Dolar endeksi 102,14 civarında bulunurken, ABD tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi de faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından göreli cazibesini etkiliyor.Doların güçlenmesi, dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirebiliyor. Tahvil getirilerinin yükselmesi ise faiz getirisi olmayan değerli metallerin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırıyor.Bu nedenle ons altının 4.200 dolar üzerindeki seyrinde, yalnızca enflasyon verileri değil, dolar ve tahvil piyasalarındaki hareketler de belirleyici olacak.ABD'de kritik hafta: İlk veri çarşamba günü12 Ekim Pazartesi günü ABD'de Columbus Day nedeniyle federal tatil uygulanıyor. Haftanın ilk işlem gününde bazı piyasa faaliyetleri ve veri akışı sınırlı kalırken, yatırımcıların odağında petrol fiyatları, dolar ve jeopolitik gelişmeler bulunuyor.Altın piyasası açısından yoğun veri takvimi ise 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.ABD'nin eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanması bekleniyor.Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek dolar ve tahvil getirilerini destekleyebilir. Beklentilerin altında kalacak bir veri ise altın üzerindeki faiz baskısını hafifletebilir.Fed'in Bej Kitap raporu ne zaman açıklanacak?Fed'in Bej Kitap raporu, 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de yayımlanacak.ABD ekonomisinin farklı bölgelerindeki istihdam, tüketim, ekonomik faaliyet ve fiyat baskılarına ilişkin değerlendirmeler içeren rapor, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler açısından önem taşıyor.Özellikle enflasyon verisiyle birlikte değerlendirilecek raporun, ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı arasındaki dengeye ilişkin yeni işaretler vermesi bekleniyor.15 Ekim Perşembe: Altın için iki önemli veri15 Ekim Perşembe günü saat 15.30'da, ABD'nin eylül ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi açıklanacak.Üretici fiyatları, şirketlerin karşılaştığı maliyet baskılarını göstermesi açısından önem taşıyor. Verinin tüketici enflasyonuyla birlikte değerlendirilmesi, fiyat artışlarının gelecekteki seyrine ilişkin beklentileri etkileyebilir.Aynı gün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanması beklenen perakende satışlar, ABD'deki tüketici harcamalarının gücünü ortaya koyacak.Güçlü tüketim verileri, ekonomik faaliyetin canlılığını koruduğuna işaret ederek faizlerin yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir. Zayıf veriler ise ekonomik yavaşlama endişelerini artırabilir.16 Ekim Cuma: Sanayi üretimi takip edilecekHaftanın son işlem gününde ABD'nin ithalat ve ihracat fiyatları Türkiye saatiyle 15.30'da, sanayi üretimi verisi ise 16.15'te açıklanacak.Bu göstergeler, ABD ekonomisindeki fiyat baskıları ile üretim faaliyetlerinin seyrine ilişkin yeni bilgiler sunacak.Özellikle yüksek enflasyon ve zayıflayan ekonomik faaliyetin aynı anda görülmesi, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri karmaşıklaştırabilir.Altın fiyatlarının haftalık performansında, açıklanacak verilerin beklentilerden ne ölçüde farklılaştığı ve dolar ile tahvil piyasalarının bu verilere vereceği tepki önem taşıyacak.Gram altın fiyatları nasıl etkilenecek?Türkiye'de gram altının fiyatını, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kuru da belirliyor.Ons altındaki yükselişin kurdaki gerilemeyle dengelenmesi durumunda gram altının kazancı sınırlı kalabilir. Buna karşılık dolar/TL kurunun yükselmesi, ons altın sabit kalsa bile gram altın fiyatlarını yukarı taşıyabilir.Bu nedenle Türkiye'deki yatırımcılar açısından ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz beklentileri ve döviz kuru hareketleri birlikte takip ediliyor.Altın piyasasında gözler 27-28 Ekim Fed toplantısındaABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik göstergeler, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesindeki beklentiler açısından da önem taşıyor.Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi, sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği beklentisini güçlendirebilir. Daha ılımlı fiyat artışları ise faiz baskısının hafiflemesine yönelik beklentileri destekleyebilir.Ons altının 4.200 dolar üzerindeki hareketinin kalıcılığı, bu hafta açıklanacak verilerle birlikte doların ve ABD tahvil getirilerinin izleyeceği seyre bağlı olacak.Piyasalarda yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda kesin bir görünüm bulunmazken, 14-16 Ekim tarihleri arasındaki yoğun veri takvimi altın fiyatları açısından yakından izlenecek.

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