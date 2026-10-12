https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/kayseride-73-yillik-tekstil-fabrikasi-kapaniyor-son-gun-geldi-1109459621.html

Kayseri'de 73 yıllık tekstil fabrikası kapanıyor: Son gün geldi

Kayseri'de 73 yıllık tekstil fabrikası kapanıyor: Son gün geldi

Sputnik Türkiye

Kayseri'de 1953 yılından bu yana faaliyet gösteren Orta Anadolu Mensucat'ın kapanış takviminde son güne gelindi. Üretimin 11 Eylül'de durdurulduğu fabrikada... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T07:23+0300

2026-10-12T07:23+0300

2026-10-12T07:24+0300

uygulama

elektron (şirket)

kayseri

ekonomi̇

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Kayseri'nin köklü sanayi kuruluşlarından Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., 73 yıllık üretim faaliyetlerini sona erdiriyor. Şirketin daha önce açıkladığı kapanış takvimine göre, 11 Eylül'de üretimin durdurulduğu tesislerin 12 Ekim Pazartesi günü tamamen kapatılması ve çalışanların iş sözleşmelerinin sona ermesi öngörülüyor.Dünyaca ünlü giyim markalarına uzun yıllar denim kumaş tedarik eden şirketin kapanış kararı, Türkiye'nin tekstil sektöründe yaşanan artan maliyetler, finansman sorunları ve uluslararası rekabet baskısını yeniden gündeme taşıdı.Şirket yönetimi, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacaklarının en geç 7 Kasım 2026'ya kadar ödeneceğini duyurdu.Orta Anadolu Mensucat'ta 73 yıllık üretim sona eriyor1953 yılında Kayseri'de kurulan Orta Anadolu, Türkiye'nin köklü tekstil üreticilerinden biri olarak faaliyet gösterdi. Şirket, özellikle 1986 yılından itibaren uluslararası giyim markalarına denim kumaş tedarik ederek küresel tekstil sektöründe yer edindi.Ancak şirket yönetimi, küresel talepteki daralma ve giderek ağırlaşan üretim koşulları nedeniyle Kayseri'deki faaliyetlerin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı.11 Eylül 2026 tarihli açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve tesislerin 12 Ekim'de tamamen kapatılacağı bildirilmişti.Kararın geçici bir üretim kesintisini veya kapasite azaltımını değil, Kayseri'deki üretim faaliyetlerinin kalıcı olarak sona erdirilmesini kapsadığı belirtildi.İşçilerin sözleşmeleri 12 Ekim'de sona eriyorKapanış kararının en önemli sonuçlarından biri, fabrikada çalışan işçilerin istihdam durumunda ortaya çıktı.Şirket yönetiminin çalışanlara yönelik yazılı bilgilendirmesine göre iş sözleşmeleri 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla sona erecek.Böylece üretimin 11 Eylül'de durdurulması ile iş sözleşmelerinin sona ermesi arasında yaklaşık bir aylık süre bulunuyor.Çalışanlar açısından bundan sonraki süreçte kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kullanılmamış yıllık izin ücretleri ve diğer yasal alacakların ödenmesi önem taşıyor.Orta Anadolu Mensucat tazminatları ne zaman ödenecek?Orta Anadolu yönetimi, çalışanların hak kazandığı kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal alacaklarına ilişkin ödeme takvimini açıkladı.Buna göre ödemelerin en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar, çalışanların banka hesaplarına peşin ve tek seferde yapılması planlanıyor.Alacakların hesaplanmasında çalışanların 12 Ekim dahil hizmet süreleri, ücretleri ve diğer hak edişleri dikkate alınacak.Şirketin bilgilendirmesinde, her çalışana hesaplama dökümünün verilmesi, yasal kesintilerin ve net ödeme tutarlarının ayrı ayrı gösterilmesi öngörülüyor.Ancak açıklanan takvim, tazminatların ödendiği anlamına gelmiyor. 7 Kasım tarihi, şirketin ödemeleri tamamlamayı taahhüt ettiği son gün olarak öne çıkıyor.Çalışanlara ek sosyal destek paketi hazırlanıyorŞirket yönetimi, yasal alacakların dışında çalışanlar ve ailelerine yönelik ek sosyal destek paketi hazırlığında olduğunu da duyurdu.Paketin ayni ve nakdi yardımları kapsaması planlanırken, desteklerin tutarı, kapsamı ve uygulama takvimi henüz kesinleşmedi.Yönetim, söz konusu desteklerin kıdem ve ihbar tazminatlarının yerine geçmeyeceğini, yasal haklara ek olarak sağlanacağını belirtti.Bu nedenle çalışanlar açısından önümüzdeki haftalarda hem tazminat ödemelerinin gerçekleştirilmesi hem de sosyal destek paketinin ayrıntılarının açıklanması bekleniyor.73 yıllık tekstil fabrikası neden kapanıyor?Orta Anadolu'nun kapanış kararında, küresel tekstil sektöründeki talep daralması ve Türkiye'de üretim maliyetlerinin yükselmesi gibi birden fazla ekonomik etkenin rol oynadığı açıklandı.Şirket yönetimi, kararın gerekçeleri arasında artan işletme ve finansman maliyetlerini, tedarik zincirindeki dalgalanmaları ve uluslararası rekabet koşullarının ağırlaşmasını gösterdi.Açıklamaya göre maliyetleri azaltma, verimliliği artırma ve yeniden yapılandırma seçenekleri değerlendirildi. Ancak mevcut üretim modelinin sürdürülebilir hale getirilemediği sonucuna varıldı.Kayseri'de 73 yıllık üretimin sona ermesi, Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarından tekstil sektöründe karşılaşılan ekonomik sorunların dikkat çekici örneklerinden biri oldu.Gözler 7 Kasım tarihine çevrildiOrta Anadolu Mensucat'ın kapanış takviminde 12 Ekim, çalışanların iş sözleşmelerinin sona ermesi açısından belirleyici tarih oldu.Bundan sonraki süreçte gözler, şirketin 7 Kasım'a kadar tamamlamayı planladığı tazminat ödemelerine çevrildi.Çalışanlara yönelik ek destek paketinin kapsamı ve ödeme sürecinin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/meteorolojiden-cifte-alarm-kapi-ve-pencereleri-sikica-kapatin-siddetli-saganak-ve-toz-bulutu-1109459166.html

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