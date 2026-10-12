https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/almanyada-cifte-istifa-karari-bakanlik-ve-spd-liderligini-birakiyor-1109468865.html

Almanya'da çifte istifa kararı: Bakanlık ve SPD liderliğini bırakıyor

Almanya'da çifte istifa kararı: Bakanlık ve SPD liderliğini bırakıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas, bakanlık görevinden ve SPD eş genel başkanlığından ayrılacağını açıkladı. Üvey kızının ölümünün ardından... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T12:45+0300

2026-10-12T12:45+0300

2026-10-12T12:45+0300

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Almanya'da hükümet ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve SPD Eş Genel Başkanı Baerbel Bas, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını duyurdu.Bas, 12 Ekim Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, üvey kızının hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı yas sürecine zaman ayırmak istediğini belirtti. İstifa kararında, son dönemde kendisine yöneltilen siyasi eleştirilerin de etkili olduğunu ifade etti.Bas'ın ayrılık kararının ardından hem Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı hem de SPD eş genel başkanlığı için yeni isimlerin kimler olacağı belirsizliğini koruyor.Baerbel Bas neden istifa ediyor?Baerbel Bas, istifa kararının temel gerekçesinin üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı kişisel kayıp olduğunu açıkladı.Alman siyasetçi, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Üvey kızımın ölümünden sonra, yaşadığım acıyla başa çıkabilmek için zamana ihtiyacım olduğunu fark ettim."Almanya'nın sosyal güvenlik ve çalışma politikalarından sorumlu bakanlığını yöneten Bas, görevlerini sürdürürken karşılaştığı siyasi baskılara da dikkat çekti.Bas, son dönemde kamuoyu önünde kendisine yöneltilen eleştirilerin giderek yoğunlaştığını ve bunların bir bölümünün SPD'nin muhafazakâr koalisyon ortaklarından geldiğini belirtti.Koalisyon ortaklarından gelen eleştiriler kararını etkilediAlmanya'daki koalisyon hükümetinde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik politikalarından sorumlu olan Bas, istifa kararında yalnızca kişisel nedenlerin etkili olmadığını ifade etti.Kendisine yönelik siyasi eleştirilerin yoğunlaştığını belirten Bas, özellikle koalisyon ortaklarından gelen açıklamaların kararında rol oynadığını kaydetti.Ancak Bas'ın açıklamasında, söz konusu eleştirilerin hangi politika veya kararlarla ilgili olduğuna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.Lars Klingbeil'den sert tepki: Kabul edilemezAlmanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Bas'ın istifa kararının ardından yazılı açıklama yaptı.Aynı zamanda SPD'nin diğer eş genel başkanı olan Klingbeil, Bas'ın yas sürecinde maruz kaldığı siyasi eleştirilere tepki gösterdi.Klingbeil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yas tuttuğu günlerde kendisine yönelik saldırılar uygunsuzdu. Bu kabul edilemez."Klingbeil'in açıklaması, Bas'ın görevlerinden ayrılma kararının ardından koalisyon içindeki siyasi eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.Almanya'da yeni bakan ve SPD eş genel başkanı kim olacak?Baerbel Bas'ın iki görevinden birden ayrılma kararı, Almanya'da hem hükümet hem de SPD yönetimi açısından yeni bir görevlendirme sürecini gündeme getirdi.Bas'ın yerine Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına kimin getirileceği henüz açıklanmadı.Benzer şekilde, SPD eş genel başkanlığı için de yeni bir isim belirlenmiş değil.Yeni görevlendirmelere ilişkin takvim konusunda paylaşılan bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.Baerbel Bas siyaseti bırakacak mı?Baerbel Bas, bakanlık ve SPD eş genel başkanlığı görevlerinden ayrılmasına rağmen siyasetten tamamen çekilmeyeceğini bildirdi.Bas, Almanya Federal Meclisi (Bundestag) üyeliğini sürdüreceğini açıkladı.Böylece Alman siyasetçi, hükümetteki ve parti yönetimindeki görevlerini bırakırken parlamentodaki çalışmalarına devam edecek.Bas'ın kararıyla birlikte gözler, Almanya hükümetindeki yeni bakanlık görevlendirmesine ve SPD'nin eş genel başkanlık sürecine çevrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/fransada-cumhurbaskani-adayina-saldiri-basindan-un-dokuldu-1109467981.html

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lars klingbeil, almanya, sosyal demokrat parti (spd), almanya federal meclisi, alman federal meclisi (bundestag), avrupa, haberler