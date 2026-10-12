https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/ahmet-hakan-sigara-sagliga-zararli-ama-kisisel-verilerin-ortaliga-sacilmasi-da-zararli-1109461630.html
Ahmet Hakan: Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı
Ahmet Hakan: Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan sigara yasaklarına ilişkin açıklama yapan Bakan Memişoğlu'nun kimlik bilgileri ile ilgili duyurusunu, tepkiler üzerine güncellemesinin olumlu... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T09:18+0300
2026-10-12T09:18+0300
2026-10-12T09:18+0300
sağlik
ahmet hakan
kemal memişoğlu
sağlık bakanlığı
sigara
sigara yasağı
tc kimlik numarası
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının yaş doğrulamasıyla engellenmesini hedeflediklerini belirterek, kişisel verilerin korunmasını esas alan elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.Ahmet Hakan Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi ve bugünkü yazısında şu noktalara dikkat çekti:Memişoğlu'nun son açıklamasını olumlu gören Ahmet Hakan "Bakan Memişoğlu’nun bu açıklaması olumlu. Şunu unutmayalım: Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/sigara-satisinda-kimlik-sarti-gundem-olmustu-saglik-bakani-memisoglundan-yeni-aciklama-1109453491.html
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ahmet hakan, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, sigara, sigara yasağı, tc kimlik numarası, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
ahmet hakan, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı, sigara, sigara yasağı, tc kimlik numarası, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
Ahmet Hakan: Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı
Ahmet Hakan sigara yasaklarına ilişkin açıklama yapan Bakan Memişoğlu'nun kimlik bilgileri ile ilgili duyurusunu, tepkiler üzerine güncellemesinin olumlu olduğunu belirtti ve "Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı" dedşi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışının yaş doğrulamasıyla engellenmesini hedeflediklerini belirterek, kişisel verilerin korunmasını esas alan elektronik sistemler dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.
Ahmet Hakan Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi ve bugünkü yazısında şu noktalara dikkat
çekti:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigaranın 18 yaş altına satışını engellemek için TC kimlik numarası sorulacağını ima eden bir açıklama yapmıştı. Çok tepki geldi bu açıklamaya. Tepki gösterenlerin çoğu AK Parti’ye yakın isimler. Tepkiler üzerine Bakan Memişoğlu açıklama yaptı. Dediği şu: “Soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaşın altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları korumak. Mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan seçenekleri değerlendiriyoruz.”
Memişoğlu'nun son açıklamasını olumlu gören Ahmet Hakan "Bakan Memişoğlu’nun bu açıklaması olumlu. Şunu unutmayalım: Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı." dedi.