Ahmet Hakan: Sigara sağlığa zararlı ama kişisel verilerin ortalığa saçılması da zararlı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigaranın 18 yaş altına satışını engellemek için TC kimlik numarası sorulacağını ima eden bir açıklama yapmıştı. Çok tepki geldi bu açıklamaya. Tepki gösterenlerin çoğu AK Parti’ye yakın isimler. Tepkiler üzerine Bakan Memişoğlu açıklama yaptı. Dediği şu: “Soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaşın altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları korumak. Mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan seçenekleri değerlendiriyoruz.”