https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/afyonkarahisarda-isci-midibusu-devrildi-28-yarali-1109483214.html

Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T21:29+0300

2026-10-12T21:29+0300

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Şuhut Belediyesi'nde görevli işçileri taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 28 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/antalyada-midibus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-5-kisi-yarali-1109467336.html

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afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar devlet hastanesi, afyonkarahisar sağlık bilimleri üniversitesi hastanesi, trafik kazası