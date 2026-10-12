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Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Şuhut Belediyesi'nde görevli işçileri taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 28 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazada ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/antalyada-midibus-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-5-kisi-yarali-1109467336.html
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afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar devlet hastanesi, afyonkarahisar sağlık bilimleri üniversitesi hastanesi, trafik kazası
afyonkarahisar, afyonkarahisar valiliği, afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar devlet hastanesi, afyonkarahisar sağlık bilimleri üniversitesi hastanesi, trafik kazası

Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

21:29 12.10.2026 (güncellendi: 22:52 12.10.2026)
© AA / Canan TükelayAfyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi
Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA / Canan Tükelay
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde belediye işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Şuhut Belediyesi'nde görevli işçileri taşıyan midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Uzunpınar köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 28 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan F.A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Antalya'da midibüs devrildi: İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
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Antalya'da midibüs devrildi: 1'i ağır 17 kişi yaralandı
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