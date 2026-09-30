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Tuzla'da koku alarmı: 'İSKİ bilgilendirme yaptı ama çalışma başlatmadı, sorumlu davranmaya davet ediyoruz'
Tuzla'da koku alarmı: 'İSKİ bilgilendirme yaptı ama çalışma başlatmadı, sorumlu davranmaya davet ediyoruz'
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede iki mahallede oluşan koku şikayetine ilişkin, "Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den, ilçede iki mahallede oluşan koku şikayetine ilişkin açıklama geldi.Bingöl, sosyal medya hesabından ilçenin Orta ve Şifa mahallelerinde meydana gelen koku şikayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.'Ekiplerimiz sahada'Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle iki mahallede ortaya çıkan koku iddialarının sahada araştırılmaya başlandığını aktaran Bingöl, "Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nden belediyemize ulaşan yoğun koku şikayetleri üzerine koku denetim aracımız ve ekiplerimiz sahada denetim çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar doğrultusunda kontrollerini sürdürmüştür." açıklamasında bulundu.Vatandaşlardan gelen bildirimlerin tek tek kayıt altına alındığını belirten Bingöl, açıklamasında şunları kaydetti:Bingöl, saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini vurguladı.'İSKİ çalışma yapmadı'İSKİ'nin bu konuda herhangi bir çalışma başlatmadığını kaydeden Bingöl, şöyle devam etti:
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Tuzla'da koku alarmı: 'İSKİ bilgilendirme yaptı ama çalışma başlatmadı, sorumlu davranmaya davet ediyoruz'

09:20 30.09.2026 (güncellendi: 09:22 30.09.2026)
© tuzla belediyesiTuzla
Tuzla - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© tuzla belediyesi
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Ayrıntılar geliyor
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede iki mahallede oluşan koku şikayetine ilişkin, "Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır." ifadelerini kullandı.
Tuzla Belediye Başkanı Bingöl'den, ilçede iki mahallede oluşan koku şikayetine ilişkin açıklama geldi.
Bingöl, sosyal medya hesabından ilçenin Orta ve Şifa mahallelerinde meydana gelen koku şikayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

'Ekiplerimiz sahada'

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle iki mahallede ortaya çıkan koku iddialarının sahada araştırılmaya başlandığını aktaran Bingöl, "Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nden belediyemize ulaşan yoğun koku şikayetleri üzerine koku denetim aracımız ve ekiplerimiz sahada denetim çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar doğrultusunda kontrollerini sürdürmüştür." açıklamasında bulundu.
Vatandaşlardan gelen bildirimlerin tek tek kayıt altına alındığını belirten Bingöl, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sahadaki ekiplerimiz tarafından yapılan ilk kontrollerde Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak bir deşarj yapıldığı belirlenmiştir. Deşarjın kaynağının ve sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürmektedir. İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir."
Bingöl, saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini vurguladı.

'İSKİ çalışma yapmadı'

İSKİ'nin bu konuda herhangi bir çalışma başlatmadığını kaydeden Bingöl, şöyle devam etti:
"Kanalizasyon altyapısı ve atıksu yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluk İSKİ'ye aittir. Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu nedenle İSKİ'yi sorumlu davranmaya ve Tuzlalıların mağduriyetine seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın farkındayız. Süreci titizlikle takip ediyoruz ve gelişmeler oldukça sizleri derhal bilgilendireceğiz."
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