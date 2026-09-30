Tuzla'da koku alarmı: 'İSKİ bilgilendirme yaptı ama çalışma başlatmadı, sorumlu davranmaya davet ediyoruz'

"Kanalizasyon altyapısı ve atıksu yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluk İSKİ'ye aittir. Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu nedenle İSKİ'yi sorumlu davranmaya ve Tuzlalıların mağduriyetine seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın farkındayız. Süreci titizlikle takip ediyoruz ve gelişmeler oldukça sizleri derhal bilgilendireceğiz."