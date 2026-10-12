https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/14-yasindaki-cocugun-olumuyle-ilgili-sorusturmada-ortaya-cikti-yapay-zekaya-kac-yil-yatarim-diye-1109475098.html
14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıktı: Yapay zekaya 'kaç yıl yatarım' diye sormuş
14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıktı: Yapay zekaya 'kaç yıl yatarım' diye sormuş
Sputnik Türkiye
Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili tutuklanan 16 yaşındaki şüphelinin olaydan bir süre önce yapay zekaya 'öldürsem kaç yıl yatarım' diye sorduğu... 12.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-12T15:29+0300
2026-10-12T15:29+0300
2026-10-12T15:29+0300
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sakarya
cinayet
yapay zeka
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Sakarya'da 24 Temmuz'da başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Şüphelinin olaydan günler önce yapay zekaya 'Hangi silahla vurursam adam ölür?", "Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?" şeklinde sorular sorduğu ortaya çıktı.Silah emekli polis dedeye ait çıktı Sabah'ın haberine göre, 20 yaşındaki ablası N. İmrağ'ın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, evde başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 16 yaşındaki şüpheli Y.D.S., İmrağ'ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, silahın İmrağ'ın başına 60-70 santimetre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde söz konusu silahın Y.D.S.'nin emekli polis olan dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından alınan tanık ifadelerindeki değişiklikler ve incelemeler doğrultusunda soruşturmanın seyri değişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. tutuklandı.Yapay zekaya ' birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım' diye sorduğu ortaya çıktı Soruşturmada, dosyadaki kayıtlara göre, şüphelinin yapay zekaya; "Pompalı tüfek can yakar mı?", "Kuru sıkı can yakar mı?", "Hangi silahla vurursam adam ölür?", "Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?" şeklinde sorular sorduğu ortaya çıktı. Yine olayda kullanılan silahın modelini ve özelliklerini araştırdığı belirlendi.Şüphelinin cep telefonunda silahlarla çekilmiş çok sayıda fotoğrafın yanı sıra, çetelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı görsel dokümanların da bulunduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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sakarya, cinayet, yapay zeka
sakarya, cinayet, yapay zeka
14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıktı: Yapay zekaya 'kaç yıl yatarım' diye sormuş
Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili tutuklanan 16 yaşındaki şüphelinin olaydan bir süre önce yapay zekaya 'öldürsem kaç yıl yatarım' diye sorduğu ortaya çıktı
Sakarya'da 24 Temmuz'da başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Şüphelinin olaydan günler önce yapay zekaya 'Hangi silahla vurursam adam ölür?", "Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?" şeklinde sorular sorduğu ortaya çıktı.
Silah emekli polis dedeye ait çıktı
Sabah'ın haberine göre, 20 yaşındaki ablası N. İmrağ'ın doğum gününü kutlamak amacıyla arkadaşları Y.D.S. (16) ve Y.S. (16) isimli kardeşlerin dedelerine ait eve giden 14 yaşındaki Murat İmrağ, evde başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 16 yaşındaki şüpheli Y.D.S., İmrağ'ın intihar ettiğini öne sürdü. Ancak olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, silahın İmrağ'ın başına 60-70 santimetre mesafeden ateşlendiği tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde söz konusu silahın Y.D.S.'nin emekli polis olan dedesine ait olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından alınan tanık ifadelerindeki değişiklikler ve incelemeler doğrultusunda soruşturmanın seyri değişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.D.S. tutuklandı.
Yapay zekaya ' birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım' diye sorduğu ortaya çıktı
Soruşturmada, dosyadaki kayıtlara göre, şüphelinin yapay zekaya; "Pompalı tüfek can yakar mı?", "Kuru sıkı can yakar mı?", "Hangi silahla vurursam adam ölür?", "Birini öldürsem kaç yıl hapis yatarım?" şeklinde sorular sorduğu ortaya çıktı. Yine olayda kullanılan silahın modelini ve özelliklerini araştırdığı belirlendi.
Şüphelinin cep telefonunda silahlarla çekilmiş çok sayıda fotoğrafın yanı sıra, çetelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen bazı görsel dokümanların da bulunduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.