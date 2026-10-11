Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, Valilik duyurdu: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
12:32 11.10.2026 (güncellendi: 12:53 11.10.2026)
© AA / Ömer ÜrerArşiv foto
© AA / Ömer Ürer
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Bursa'dan İzmir'e giden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada can kaybı 11'e yükseldi. Saat 11.11'de ihbarı alınan kazada 27 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İstanbul istikametindeki otoyolda yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin ilk bilgilerde, çarpışmanın ardından can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi. Yaralıların kesin sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Manisa Valiliği duyurdu: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir'e gidiyordu
Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.— Manisa Valiliği (@ManisaValiligi) October 11, 2026
Paylaşılan bilgilere göre kazaya karışan tur otobüsü, Bursa'dan İzmir istikametine seyrediyordu.
Otobüs ile çekicinin Akhisar otoyol girişi yakınlarında kazaya karıştığı bildirildi. Ancak çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ve kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.
Araçların sürücülerinin kimlikleri ve kazanın oluş şekline ilişkin incelemelerin sonuçları da açıklanmadı.
Manisa'daki kazada 11 kişi hayatını kaybetti
Akhisar'daki trafik kazasında ilk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 11 olarak açıklandı.
Çarpışmada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların kimlikleri ve durumları hakkında henüz bilgi verilmedi.