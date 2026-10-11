Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/manisada-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-4-olu-cok-sayida-yarali-var-1109451501.html
Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, Valilik duyurdu: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, Valilik duyurdu: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Bursa'dan İzmir'e giden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada can kaybı 11'e yükseldi. Saat 11.11'de ihbarı alınan kazada 27... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T12:32+0300
2026-10-11T12:53+0300
türki̇ye
akhisar
i̇stanbul
manisa
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108567343_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2958f5ef2dc0de0682816cab5c4fec31.jpg
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İstanbul istikametindeki otoyolda yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.Kazaya ilişkin ilk bilgilerde, çarpışmanın ardından can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi. Yaralıların kesin sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Manisa Valiliği duyurdu: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir'e gidiyorduPaylaşılan bilgilere göre kazaya karışan tur otobüsü, Bursa'dan İzmir istikametine seyrediyordu.Otobüs ile çekicinin Akhisar otoyol girişi yakınlarında kazaya karıştığı bildirildi. Ancak çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ve kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.Araçların sürücülerinin kimlikleri ve kazanın oluş şekline ilişkin incelemelerin sonuçları da açıklanmadı.Manisa'daki kazada 11 kişi hayatını kaybettiAkhisar'daki trafik kazasında ilk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 11 olarak açıklandı.Çarpışmada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların kimlikleri ve durumları hakkında henüz bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ak-partiye-gecen-cemil-tugay-o-gun-tahmin-ettigim-erdogandan-cok-daha-baska-bir-insan-gordum-cok-1109451198.html
türki̇ye
akhisar
i̇stanbul
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108567343_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_5e9290a968ffc25abb87cfceabb99b35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akhisar, i̇stanbul, manisa, türkiye
akhisar, i̇stanbul, manisa, türkiye

Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, Valilik duyurdu: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

12:32 11.10.2026 (güncellendi: 12:53 11.10.2026)
© AA / Ömer ÜrerArşiv foto
Arşiv foto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA / Ömer Ürer
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Bursa'dan İzmir'e giden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada can kaybı 11'e yükseldi. Saat 11.11'de ihbarı alınan kazada 27 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İstanbul istikametindeki otoyolda yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin ilk bilgilerde, çarpışmanın ardından can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi. Yaralıların kesin sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Manisa Valiliği duyurdu: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir'e gidiyordu

Paylaşılan bilgilere göre kazaya karışan tur otobüsü, Bursa'dan İzmir istikametine seyrediyordu.
Otobüs ile çekicinin Akhisar otoyol girişi yakınlarında kazaya karıştığı bildirildi. Ancak çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ve kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.
Araçların sürücülerinin kimlikleri ve kazanın oluş şekline ilişkin incelemelerin sonuçları da açıklanmadı.

Manisa'daki kazada 11 kişi hayatını kaybetti

Akhisar'daki trafik kazasında ilk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 11 olarak açıklandı.
Çarpışmada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların kimlikleri ve durumları hakkında henüz bilgi verilmedi.
Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
POLİTİKA
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay: O gün tahmin ettiğim Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm, çok etkilendim
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала