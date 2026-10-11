https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/manisada-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-4-olu-cok-sayida-yarali-var-1109451501.html

Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, Valilik duyurdu: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, Valilik duyurdu: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Bursa'dan İzmir'e giden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada can kaybı 11'e yükseldi. Saat 11.11'de ihbarı alınan kazada 27... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T12:32+0300

2026-10-11T12:32+0300

2026-10-11T12:53+0300

türki̇ye

akhisar

i̇stanbul

manisa

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108567343_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_2958f5ef2dc0de0682816cab5c4fec31.jpg

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İstanbul istikametindeki otoyolda yaşanan kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.Kazaya ilişkin ilk bilgilerde, çarpışmanın ardından can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi. Yaralıların kesin sayısına ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Manisa Valiliği duyurdu: Tur otobüsü Bursa'dan İzmir'e gidiyorduPaylaşılan bilgilere göre kazaya karışan tur otobüsü, Bursa'dan İzmir istikametine seyrediyordu.Otobüs ile çekicinin Akhisar otoyol girişi yakınlarında kazaya karıştığı bildirildi. Ancak çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ve kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.Araçların sürücülerinin kimlikleri ve kazanın oluş şekline ilişkin incelemelerin sonuçları da açıklanmadı.Manisa'daki kazada 11 kişi hayatını kaybettiAkhisar'daki trafik kazasında ilk belirlemelere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 11 olarak açıklandı.Çarpışmada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların kimlikleri ve durumları hakkında henüz bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ak-partiye-gecen-cemil-tugay-o-gun-tahmin-ettigim-erdogandan-cok-daha-baska-bir-insan-gordum-cok-1109451198.html

türki̇ye

akhisar

i̇stanbul

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akhisar, i̇stanbul, manisa, türkiye