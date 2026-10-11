Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/alanyada-kardes-kavgasi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1-kisi-yaralandi-1109456624.html
Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen 51 yaşındaki Timuçin Ç., tabancayla kendini vurmasının ardından... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T19:21+0300
2026-10-11T19:21+0300
türki̇ye
antalya
alanya
alanya emniyet müdürlüğü
alanya belediyesi
alanya belediye başkanlığı
kavga
silahlı kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0b/1109456447_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ddcdc292b55f8c79e4920fed18978780.jpg
Mahmutlar Mahallesi’nde aynı binada yaşayan Timuçin Ç. ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç.’nin kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attığı, ardından tabancayla kendini vurduğu öne sürüldü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiyenin sepetli merdiveni yardımıyla balkona ulaşan sağlık ekipleri Timuçin Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptı.Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/kucukcekmecede-eglence-mekaninda-silahli-kavga-1i-polis-2-kisi-oldu-1109404179.html
türki̇ye
antalya
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0b/1109456447_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_63a850b4320b46fcf14ad5cbc28e4dea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, alanya belediye başkanlığı, kavga, silahlı kavga
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, alanya belediye başkanlığı, kavga, silahlı kavga

Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

19:21 11.10.2026
© AA / Mert CantürkAlanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA / Mert Cantürk
Abone ol
Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen 51 yaşındaki Timuçin Ç., tabancayla kendini vurmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 47 yaşındaki A.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.
Mahmutlar Mahallesi’nde aynı binada yaşayan Timuçin Ç. ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç.’nin kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attığı, ardından tabancayla kendini vurduğu öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiyenin sepetli merdiveni yardımıyla balkona ulaşan sağlık ekipleri Timuçin Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptı.
Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
TÜRKİYE
Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi öldü
8 Ekim, 21:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала