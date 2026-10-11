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Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen 51 yaşındaki Timuçin Ç., tabancayla kendini vurmasının ardından... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T19:21+0300
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Mahmutlar Mahallesi’nde aynı binada yaşayan Timuçin Ç. ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç.’nin kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attığı, ardından tabancayla kendini vurduğu öne sürüldü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiyenin sepetli merdiveni yardımıyla balkona ulaşan sağlık ekipleri Timuçin Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptı.Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/kucukcekmecede-eglence-mekaninda-silahli-kavga-1i-polis-2-kisi-oldu-1109404179.html
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antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, alanya belediye başkanlığı, kavga, silahlı kavga
antalya, alanya, alanya emniyet müdürlüğü, alanya belediyesi, alanya belediye başkanlığı, kavga, silahlı kavga
Alanya’da kardeş kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kız kardeşini balkondan attığı iddia edilen 51 yaşındaki Timuçin Ç., tabancayla kendini vurmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 47 yaşındaki A.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.
Mahmutlar Mahallesi’nde aynı binada yaşayan Timuçin Ç. ile kız kardeşi A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Ç.’nin kız kardeşini birinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attığı, ardından tabancayla kendini vurduğu öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiyenin sepetli merdiveni yardımıyla balkona ulaşan sağlık ekipleri Timuçin Ç.’ye ilk müdahaleyi yaptı.
Hastaneye kaldırılan Timuçin Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.