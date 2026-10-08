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Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması
Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması
Sputnik Türkiye
Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geçmişe dönük 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini açıkladı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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TFF 2.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 5 Eylül 2026'da varılan sözlü mutabakat doğrultusunda Montella'nın, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini kulübe resmi olarak bildirdiği belirtildi.Adana Demirspor, Montella'ya bu kararı ve fedakarlığı nedeniyle teşekkür ederken, geçmiş dönem mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.Vincenzo Montella, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'da 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/a-milli-takimda-montella-icin-kritik-karar-tazminati-gundemde-1109345843.html
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vincenzo montella, adana demirspor, mali, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, adana, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
vincenzo montella, adana demirspor, mali, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, adana, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması

17:27 08.10.2026 (güncellendi: 17:29 08.10.2026)
© AA / Hakan Akgün A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
© AA / Hakan Akgün
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Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geçmişe dönük 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini açıkladı.
TFF 2.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 5 Eylül 2026'da varılan sözlü mutabakat doğrultusunda Montella'nın, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini kulübe resmi olarak bildirdiği belirtildi.
Adana Demirspor, Montella'ya bu kararı ve fedakarlığı nedeniyle teşekkür ederken, geçmiş dönem mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Vincenzo Montella, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'da 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yapmıştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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A Milli Takım'da Montella için kritik karar: Tazminatı gündemde
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