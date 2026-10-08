https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/adana-demirspordan-vincenzo-montella-aciklamasi-1109398344.html

Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması

Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella açıklaması

Sputnik Türkiye

Adana Demirspor, kulübün eski teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geçmişe dönük 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini açıkladı. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T17:27+0300

2026-10-08T17:27+0300

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TFF 2.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 5 Eylül 2026'da varılan sözlü mutabakat doğrultusunda Montella'nın, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini kulübe resmi olarak bildirdiği belirtildi.Adana Demirspor, Montella'ya bu kararı ve fedakarlığı nedeniyle teşekkür ederken, geçmiş dönem mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.Vincenzo Montella, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'da 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/a-milli-takimda-montella-icin-kritik-karar-tazminati-gundemde-1109345843.html

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