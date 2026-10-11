https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-bu-illerde-gok-gurultulu-saganak-basliyor-1109447726.html

Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bu illerde gök gürültülü sağanak başlıyor

Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bu illerde gök gürültülü sağanak başlıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar değişmiyor ancak Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da sürpriz sağanak yağışlar... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T09:20+0300

2026-10-11T09:20+0300

2026-10-11T09:20+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, güney ve doğu kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini açıklarken, rüzgârın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi. Kurum tarafından yayımlanmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.Sağanak yağış hangi illerde etkili olacak?Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışların günün farklı saatlerinde çeşitli bölgelerde etkili olması bekleniyor.Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren Adana ve Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İç Anadolu'da ise Kayseri'nin güneyi ve Niğde çevrelerinde öğleden sonra yağış bekleniyor.Doğu Anadolu'da Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam saatlerinden sonra yağışların başlaması öngörülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.İstanbul ve Marmara'da sis bekleniyorMarmara Bölgesi'nde gün boyunca az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilecek.İstanbul'da hava sıcaklığının 25 derece, Bursa ve Kırklareli'nde 28 derece, Çanakkale'de ise 27 derece olması bekleniyor.Ege Bölgesi'nde de benzer hava koşulları hâkim olacak. Bölgenin kuzey kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis beklenirken, İzmir ve Denizli'de sıcaklık 28, Manisa'da 29, Muğla'da ise 25 dereceye ulaşacak.Ankara'da 26, Adana'da 33 dereceİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı'da sıcaklıkların 26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi'nde ise sıcaklıklar mevsimin sıcak günlerini aratmayacak. Adana'da termometrelerin 33, Antalya ve Hatay'da 30, Burdur'da ise 26 dereceyi göstermesi bekleniyor.Adana ve Hatay'da öğleden sonra yerel sağanak yağış geçişleri öngörülürken, Antalya ve Burdur'da açık hava etkisini sürdürecek.Karadeniz'de açık hava, iç kesimlerde sisBatı Karadeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.Bolu'da sıcaklık 26, Düzce'de 29, Kastamonu'da 25 ve Zonguldak'ta 24 derece olacak.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağış beklenmiyor. Amasya'da sıcaklığın 29, Samsun'da 25, Trabzon ve Rize'de ise 24 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'da akşam saatlerine dikkatDoğu Anadolu Bölgesi'nde günün büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak akşam saatlerinden itibaren Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bölgede sıcaklıkların Erzurum, Kars ve Van'da 19, Malatya'da ise 23 derece olması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gece saatlerinde bölge genelinde yağış tahmin ediliyor. Diyarbakır'da 28, Mardin'de 26, Siirt'te 27 ve Şanlıurfa'da 29 derece sıcaklık bekleniyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Türkiye'yi çevreleyen denizlerde fırtına beklenmiyor. Bununla birlikte bazı bölgelerde rüzgârın zaman zaman kuvvetlenebileceği bildirildi.Karadeniz'de rüzgârın 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre arasında olması bekleniyor. Marmara Denizi'nde rüzgâr 2 ila 4 kuvvetinde eserken, dalga yüksekliği 0,5 ila 1 metre arasında değişecek.Ege Denizi'nde kuzey kesimlerde rüzgârın akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise yer yer 2,5 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'de rüzgârın yer yer 6 kuvvetinde esebileceği, yağış sırasında görüş mesafesinin azalabileceği belirtildi.Van Gölü'nde ise parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, rüzgârın 2 ila 4 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,5 metre arasında olacağı öngörülüyor.

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