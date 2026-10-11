https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiye-misir-pakistan-ve-suudi-arabistandan-husi-saldirilarina-ortak-kinama-1109457906.html

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husi saldırılarına ortak kınama

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Husi saldırılarına ortak kınama

Sputnik Türkiye

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Dört ülke... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

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R4 Grubu Devletleri Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılara ilişkin ortak açıklama yayımladı.Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.Söz konusu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bunların Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal teşkil ettiği, ülkenin güvenliği ve istikrarı ile sivillerin emniyetini doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.Açıklamada, saldırıların hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceği ve kabul edilemeyeceği belirtilerek, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla aldığı meşru tedbirlere tam destek verildiği kaydedildi.R4 Grubu dört ülkenin, saldırıların sonuçlarından ve bölgesel ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden olumsuz yansımalarından Husileri sorumlu tuttuğu aktarılan açıklamada, saldırıların derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi istendi.Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.R4 Grubu nedir?Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki krizlere karşı ortak hareket etmek amacıyla R4 Grubu (Bölgesel Dörtlü) adı altında diplomatik bir platform oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyeden-husilerin-riyad-havalimanina-yonelik-saldirisina-kinama-1109455002.html

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