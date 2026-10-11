https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyeden-husilerin-riyad-havalimanina-yonelik-saldirisina-kinama-1109455002.html
Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama
Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T16:59+0300
2026-10-11T16:59+0300
2026-10-11T16:59+0300
türki̇ye
ortadoğu
dışişleri bakanlığı
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
husi
suudi arabistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada ''Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancil hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/msb-askeri-kuvvet-ve-yeteneklerin-suudi-arabistana-saglanmasi-ve-konuslandirilmasi-icin-tedbirler-1109386558.html
türki̇ye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4502fe2503d1fad456cfdf6a79dd9212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, husi, suudi arabistan
ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, husi, suudi arabistan
Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada ''Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancil hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz'' ifadelerine yer verildi.