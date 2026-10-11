https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyeden-husilerin-riyad-havalimanina-yonelik-saldirisina-kinama-1109455002.html

Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama

Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T16:59+0300

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ortadoğu

dışişleri bakanlığı

saldırı

bombalı saldırı

saldırı girişimi

husi

suudi arabistan

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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada ''Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancil hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz'' ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/msb-askeri-kuvvet-ve-yeteneklerin-suudi-arabistana-saglanmasi-ve-konuslandirilmasi-icin-tedbirler-1109386558.html

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ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, husi, suudi arabistan