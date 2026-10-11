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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyeden-husilerin-riyad-havalimanina-yonelik-saldirisina-kinama-1109455002.html
Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama
Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T16:59+0300
2026-10-11T16:59+0300
türki̇ye
ortadoğu
dışişleri bakanlığı
saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
husi
suudi arabistan
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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada ''Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancil hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/msb-askeri-kuvvet-ve-yeteneklerin-suudi-arabistana-saglanmasi-ve-konuslandirilmasi-icin-tedbirler-1109386558.html
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ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, husi, suudi arabistan
ortadoğu, dışişleri bakanlığı, saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, husi, suudi arabistan

Türkiye'den Husilerin Riyad Havalimanı'na yönelik saldırısına kınama

16:59 11.10.2026
© FotoğrafDışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© Fotoğraf
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada ''Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancil hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz'' ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
TÜRKİYE
MSB: Askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür
8 Ekim, 12:27
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