https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/singapur-grand-prixsinde-verstappen-kazandi-1109455673.html

Singapur Grand Prix'sinde Verstappen kazandı

Singapur Grand Prix'sinde Verstappen kazandı

Sputnik Türkiye

Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde, Red Bull pilotu Max Verstappen zafere ulaştı. 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T18:02+0300

2026-10-11T18:02+0300

2026-10-11T18:02+0300

spor

formula 1 (f1)

max verstappen

singapur

yarışma

yarışma programı

araba

spor araba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0b/1109455509_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_081f350f696a08be923da02ffb15d708.jpg

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'siyle tamamlandı.Singapur'daki 4.9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenen yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı mücadelede liderliğini starttan finişe kadar koruyarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.Yarış boyunca telsiz sorunu nedeniyle takımıyla iletişim kuramayan Hollandalı pilot, Ferrari'den Charles Leclerc'in baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada geçti. Leclerc ikinci, Mercedes pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü oldu.Formula 1 takviminin bir sonraki yarışı, 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'nin Austin kentinde gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/merakla-bekleniyordu-formula-1-turkiye-grand-prixsinin-tarihi-aciklandi-1108806259.html

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

formula 1 (f1), max verstappen, singapur, yarışma, yarışma programı, araba, spor araba