https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/singapur-grand-prixsinde-verstappen-kazandi-1109455673.html
Singapur Grand Prix'sinde Verstappen kazandı
Singapur Grand Prix'sinde Verstappen kazandı
Sputnik Türkiye
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde, Red Bull pilotu Max Verstappen zafere ulaştı. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T18:02+0300
2026-10-11T18:02+0300
2026-10-11T18:02+0300
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'siyle tamamlandı.Singapur'daki 4.9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenen yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı mücadelede liderliğini starttan finişe kadar koruyarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.Yarış boyunca telsiz sorunu nedeniyle takımıyla iletişim kuramayan Hollandalı pilot, Ferrari'den Charles Leclerc'in baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada geçti. Leclerc ikinci, Mercedes pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü oldu.Formula 1 takviminin bir sonraki yarışı, 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'nin Austin kentinde gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/merakla-bekleniyordu-formula-1-turkiye-grand-prixsinin-tarihi-aciklandi-1108806259.html
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formula 1 (f1), max verstappen, singapur, yarışma, yarışma programı, araba, spor araba
formula 1 (f1), max verstappen, singapur, yarışma, yarışma programı, araba, spor araba
Singapur Grand Prix'sinde Verstappen kazandı
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde, Red Bull pilotu Max Verstappen zafere ulaştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'siyle tamamlandı.
Singapur'daki 4.9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenen yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı mücadelede liderliğini starttan finişe kadar koruyarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Yarış boyunca telsiz sorunu nedeniyle takımıyla iletişim kuramayan Hollandalı pilot, Ferrari'den Charles Leclerc'in baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada geçti. Leclerc ikinci, Mercedes pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü oldu.
Formula 1 takviminin bir sonraki yarışı, 23-25 Ekim tarihlerinde ABD'nin Austin kentinde gerçekleştirilecek.