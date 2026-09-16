Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/merakla-bekleniyordu-formula-1-turkiye-grand-prixsinin-tarihi-aciklandi-1108806259.html
Merakla bekleniyordu: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
Merakla bekleniyordu: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Formula 1 2027 resmi takvimi açıklandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T12:33+0300
2026-09-16T13:07+0300
spor
formula 1 (f1)
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104262175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20b2c4657cfbc0c51f676292f372904f.jpg
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı, 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.1 Ekim'de antreman turlarıyla başlayacakTürkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi ilan edildi. Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.Formula 1'in Türkiye serüveniTürkiye Grand Prix'si ilk olarak 2005 yılında düzenlendi. İlk yarışta damalı bayrağı Kimi Raikkonen ilk sırada gördü. Türkiye GP, 2011'e kadar aralıksız şekilde F1 takviminde yer aldı. Yarışın düzenlenmeye devam edilmesi için görüşmeler yapıldı ancak olumlu bir sonuç çıkmadı.2020 ve 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın COVID 19 nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğraması ve pek çok yarışın iptal edilmesi nedeniyle organizasyon üst üste iki kez Türkiye'ye uğradı. 2020'de Lewis Hamilton'ın kazandığı yarış, aynı zamanda Britanyalı pilotun yedinci şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı. 2021 yılında düzenlenen son yarışı ise o dönem Mercedes'te yarışan Valtteri Bottas kazanmıştı.Daha önceki dokuz Türkiye GP'sinin üçü Ağustos ayında, üçü Mayıs ayında, biri Kasım ayında, biri Ekim ayında, biri ise Haziran ayında düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104262175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35fe0e730ec3d87a160f1d8831e4acd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
formula 1 (f1), türkiye
formula 1 (f1), türkiye

Merakla bekleniyordu: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

12:33 16.09.2026 (güncellendi: 13:07 16.09.2026)
© AA / John RickyFormula 1 Çin Grand Prix'si
Formula 1 Çin Grand Prix'si - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© AA / John Ricky
Abone ol
Formula 1 2027 resmi takvimi açıklandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı, 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.

1 Ekim'de antreman turlarıyla başlayacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi ilan edildi. Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.

Formula 1'in Türkiye serüveni

Türkiye Grand Prix'si ilk olarak 2005 yılında düzenlendi. İlk yarışta damalı bayrağı Kimi Raikkonen ilk sırada gördü. Türkiye GP, 2011'e kadar aralıksız şekilde F1 takviminde yer aldı. Yarışın düzenlenmeye devam edilmesi için görüşmeler yapıldı ancak olumlu bir sonuç çıkmadı.
2020 ve 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın COVID 19 nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğraması ve pek çok yarışın iptal edilmesi nedeniyle organizasyon üst üste iki kez Türkiye'ye uğradı. 2020'de Lewis Hamilton'ın kazandığı yarış, aynı zamanda Britanyalı pilotun yedinci şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı. 2021 yılında düzenlenen son yarışı ise o dönem Mercedes'te yarışan Valtteri Bottas kazanmıştı.
Daha önceki dokuz Türkiye GP'sinin üçü Ağustos ayında, üçü Mayıs ayında, biri Kasım ayında, biri Ekim ayında, biri ise Haziran ayında düzenlenmişti.
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'i Max Verstappen kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2026
SPOR
Formula 1 İstanbul'a geliyor
24 Nisan, 10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала