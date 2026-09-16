https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/merakla-bekleniyordu-formula-1-turkiye-grand-prixsinin-tarihi-aciklandi-1108806259.html

Merakla bekleniyordu: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Merakla bekleniyordu: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

Formula 1 2027 resmi takvimi açıklandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T12:33+0300

2026-09-16T12:33+0300

2026-09-16T13:07+0300

spor

formula 1 (f1)

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104262175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20b2c4657cfbc0c51f676292f372904f.jpg

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı, 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.1 Ekim'de antreman turlarıyla başlayacakTürkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi ilan edildi. Altı yıl aranın ardından Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'si, TOSFED İstanbul Park Pisti'nde 1-3 Ekim 2027'de koşulacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1 Ekim 2027 Cuma günü antrenman turlarıyla başlayacak, 2 Ekim Cumartesi günü ise sıralama turlarıyla devam edecek. Ana yarışın heyecanı ise 3 Ekim Pazar günü yaşanacak.Formula 1'in Türkiye serüveniTürkiye Grand Prix'si ilk olarak 2005 yılında düzenlendi. İlk yarışta damalı bayrağı Kimi Raikkonen ilk sırada gördü. Türkiye GP, 2011'e kadar aralıksız şekilde F1 takviminde yer aldı. Yarışın düzenlenmeye devam edilmesi için görüşmeler yapıldı ancak olumlu bir sonuç çıkmadı.2020 ve 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın COVID 19 nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğraması ve pek çok yarışın iptal edilmesi nedeniyle organizasyon üst üste iki kez Türkiye'ye uğradı. 2020'de Lewis Hamilton'ın kazandığı yarış, aynı zamanda Britanyalı pilotun yedinci şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı. 2021 yılında düzenlenen son yarışı ise o dönem Mercedes'te yarışan Valtteri Bottas kazanmıştı.Daha önceki dokuz Türkiye GP'sinin üçü Ağustos ayında, üçü Mayıs ayında, biri Kasım ayında, biri Ekim ayında, biri ise Haziran ayında düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260424/formula-1-istanbula-geliyor--1105251932.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

formula 1 (f1), türkiye