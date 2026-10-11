https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/rusya-disisleri-bakanligindan-riyaddaki-havaalanina-yapilan-saldiriya-kinama-1109455114.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Riyad’daki havaalanına yapılan saldırıya kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Riyad’daki havaalanına yapılan saldırıya kınama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alan saldırıyı kınayarak, çatışmanın taraflarını sivil hedefleri vurmaktan kaçınma... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T17:02+0300

2026-10-11T17:02+0300

2026-10-11T17:26+0300

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kınama

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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Moskova, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınayarak, çatışmanın taraflarını sivil hedefleri vurmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Bakanlık ayrıca Rusya'nın bölgedeki her türlü kriz durumunun, istisnasız olarak tüm devletlerin çıkarları gözetilerek siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin farklı alternatifi olmadığı yönündeki tutumunun değişmediğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyeden-husilerin-riyad-havalimanina-yonelik-saldirisina-kinama-1109455002.html

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rusya, riyad, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu, saldırı, kınama