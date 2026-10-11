https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/rusya-disisleri-bakanligindan-riyaddaki-havaalanina-yapilan-saldiriya-kinama-1109455114.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Riyad’daki havaalanına yapılan saldırıya kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Riyad’daki havaalanına yapılan saldırıya kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alan saldırıyı kınayarak, çatışmanın taraflarını sivil hedefleri vurmaktan kaçınma... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T17:02+0300
2026-10-11T17:02+0300
2026-10-11T17:26+0300
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saldırı
kınama
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Moskova, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınayarak, çatışmanın taraflarını sivil hedefleri vurmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Bakanlık ayrıca Rusya'nın bölgedeki her türlü kriz durumunun, istisnasız olarak tüm devletlerin çıkarları gözetilerek siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin farklı alternatifi olmadığı yönündeki tutumunun değişmediğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/turkiyeden-husilerin-riyad-havalimanina-yonelik-saldirisina-kinama-1109455002.html
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rusya, riyad, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu, saldırı, kınama
rusya, riyad, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu, saldırı, kınama
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Riyad’daki havaalanına yapılan saldırıya kınama
17:02 11.10.2026 (güncellendi: 17:26 11.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alan saldırıyı kınayarak, çatışmanın taraflarını sivil hedefleri vurmaktan kaçınma çağrısında bulundu.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Moskova, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınayarak, çatışmanın taraflarını sivil hedefleri vurmaktan kaçınma çağrısı yaptı.
Rusya bu saldırıyı kınamakta ve Arap Yarımadası bölgesindeki çatışmaların taraflarını, sivil altyapıyı hedef almaktan tamamen kaçınmaya çağırmaktadır.
Bakanlık ayrıca Rusya'nın bölgedeki her türlü kriz durumunun, istisnasız olarak tüm devletlerin çıkarları gözetilerek siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin farklı alternatifi olmadığı yönündeki tutumunun değişmediğinin altını çizdi.