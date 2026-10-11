https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/rizenin-unutulmaya-yuz-tutmus-lezzetleri-gun-yuzune-cikti-100u-askin-tarif-sergilendi-1109451669.html

Rize'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıktı: 100'ü aşkın tarif sergilendi

Rize'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıktı: 100'ü aşkın tarif sergilendi

Sputnik Türkiye

Rize'de düzenlenen 6. GastronomiRize Günleri, “Sofrada Yaşayan Miras” temasıyla başladı. Dört gün süren festivalde 12 ilçeden 100'ü aşkın yöresel yemek... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T18:29+0300

2026-10-11T18:29+0300

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yaşam

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emine erdoğan

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Rize'nin yöresel mutfağını, üretim kültürünü ve geleneksel lezzetlerini bir araya getiren 6. GastronomiRize Günleri, “Sofrada Yaşayan Miras” mottosuyla düzenlendi. Dört günlük festivalin ilk gününde kentin 12 ilçesinden 100'ü aşkın yöresel yemek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.GastronomiRize 2026, geleneksel yemeklerin tanıtımının yanı sıra iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim, sıfır atık ve sağlıklı beslenme gibi konulara da ev sahipliği yaptı.Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri ise “İklim İçin Horon” oldu. Gençlerin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Rize'nin simgelerinden çay ve çay bardağı etrafında horon oynayarak çevrenin korunmasına yönelik mesaj verdi.Rize'de 100'ü aşkın yöresel yemek aynı sofradaGastronomiRize Günleri'nin merkezinde, Rize'nin 12 ilçesine ait geleneksel yemeklerin sergilendiği geniş bir gastronomi alanı yer aldı.Festivalde sunulan yemeklerin önemli bir bölümü, kuşaktan kuşağa aktarılan ve daha önce kayıt altına alınmamış tariflerden oluştu. Bu tarifler, 2024 yılında başlatılan saha araştırmalarıyla derlendi ve 2025 yılında sınıflandırılarak şefler ile tarif sahipleri tarafından yeniden hazırlandı.Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan “Rize Dağlardan Denize Aromatik Mutfak Kültürü” adlı kitapta yer alan tariflerden 100'ü aşkını festival alanında ziyaretçilerle buluşturuldu.Kitap, yalnızca yöresel yemekleri değil; Rize'nin tarım, hayvancılık, balıkçılık, bitki bilgisi ve geleneksel saklama yöntemlerini de kayıt altına alan bir gastronomi envanteri niteliği taşıyor.Sıfır Atık Hareketi'ne horonlu destekFestival kapsamında düzenlenen “İklim İçin Horon” etkinliğiyle çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.Katılımcılar, çay ve çay bardağı etrafında oluşturdukları “Sıfır Atık ve İklim Halkası” ile toprağın, suyun ve gıdanın korunmasına dikkat çekti.Etkinlikte, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılması hedefleri de öne çıkarıldı.Festivalin “İklim ve Çevre Dostu Rize” yaklaşımı kapsamında atıkların ayrıştırılması, kompost uygulamaları, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve yerel ürünlerin tercih edilmesi gibi başlıklar ele alındı.Rize'nin çayı iklim değişikliği gündemiyle ele alındıRize çayı, festivalin ekonomik ve kültürel kimliğini yansıtan başlıca unsurlarından biri oldu.Etkinlik kapsamında çayın bahçeden fabrikaya uzanan üretim süreci, doğru demleme teknikleri ve gastronomideki kullanım alanları hakkında atölyeler ve tadımlar düzenlendi.“Bir Bardak Çayın Geleceği: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çay Gastronomisi” başlıklı etkinlikte ise iklim değişikliğinin çay üretimi üzerindeki olası etkileri ve sürdürülebilir üretim yöntemleri değerlendirildi.150'yi aşkın kadın üretici festivale katıldıGastronomiRize 2026'da kadın üreticiler de önemli rol üstlendi. Rize'nin farklı ilçelerinden 150'den fazla kadın, yöresel yemeklerini, el emeği ürünlerini ve geleneksel üretim bilgilerini ziyaretçilerle buluşturdu.Turşu, reçel, ekmek ve farklı saklama yöntemleri gibi kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler, festival kapsamında hem kültürel hem de ekonomik değerleriyle ele alındı.Etkinlikte ayrıca sepet örme, sirke yapımı, mısır soyma, hamsi tuzlama, pepeçura ve paça yapımı gibi geleneksel üretim yöntemlerinin tanıtıldığı atölyeler düzenlendi.GastronomiRize'de sağlıklı yaşam ve geleneksel beslenmeFestival kapsamında oluşturulan Longevity Merkezi Rize, gastronomiyi sağlıklı yaşam ve beslenme açısından ele aldı.Beslenme uzmanları, hekimler ve gastronomi uzmanlarının katılımıyla düzenlenen çalışmalarda yerel ve mevsimsel ürünler, fermente gıdalar ve geleneksel beslenme alışkanlıkları değerlendirildi.Festival alanında ayrıca Formulaz, horon, tulum, şiir, arıcılık ve el sanatları gibi Rize'nin kültürel yaşamını yansıtan etkinliklere yer verildi.Başkan Rahmi Metin: Gastronomi kitabı bir kültür belgesiRize Belediye Başkanı Rahmi Metin, GastronomiRize Günleri'nin yalnızca yemeklerin tanıtıldığı bir festival olmadığını, kentin üretim kültürünü ve geçmişten gelen bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını belirtti.Metin, 2024 yılında başlatılan saha araştırmaları ve sonraki yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde geleneksel tariflerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.“Rize Dağlardan Denize Aromatik Mutfak Kültürü” kitabının aynı zamanda bir kültür belgesi olduğunu vurgulayan Metin, festivalin Rize'nin mutfak mirasını yaşatmaya katkı sunduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/cin-ankara-buyukelcisi-rize-ziyaretinde-cayi-cok-begendi-cin-ve-rize-olarak-isbirligi-yapabiliriz-1087181094.html

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