https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/cin-ankara-buyukelcisi-rize-ziyaretinde-cayi-cok-begendi-cin-ve-rize-olarak-isbirligi-yapabiliriz-1087181094.html

Çin Ankara Büyükelçisi yeşil çayı çok beğendi: 'Çin ve Rize olarak işbirliği yapabiliriz'

Çin Ankara Büyükelçisi yeşil çayı çok beğendi: 'Çin ve Rize olarak işbirliği yapabiliriz'

Sputnik Türkiye

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ziyaretinde kendisine ikram edildiği çayların tadına baktı. Büyükelçi, "Çin ile Rize arasında iş... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T13:29+0300

2024-08-23T13:29+0300

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Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize'yi ziyaret etti. Rize Valiliğine ziyaret eden Büyükelçi Sbaobin Liu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile bir araya geldi. Valilikte yapılan toplantı sonrası büyükelçi Sbaobin Liu'ya çeşitli çaylar denetildi. İçtiği farklı çaylara hayran kalan Sbaobin Liu, bütün çaylara 100 puan verdiğini belirtti. Büyükelçi Liu, Çin ve Rize arasında bir iş birliğinin ilerleyen dönemlerde yapılacağını ifade etti.'Kesinlikle Türkiye ve Çin, Rize'de bir iş birliği yapabiliriz'İçtiği bütün çaylara 'hayran kalan' Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sbaobin Liu, Rize ile bir iş birliği yapacaklarını belirterek “Rize çayıyla meşhur olan bir il. Bunu gelmeden önce de biliyorduk. Bu seferki ziyaretimin amacı hem vali beyle hem de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü ile hem de çay üretimi yapan arkadaşlarla görüştüm. Belki de Türkiye ile Çin arasında çay ile alakalı ne yapabiliriz diye değerlendirdik. Burası hem Türkiye Cumhurbaşkanının memleketi hem de önemli çay başkenti. Onun dışında zengin kültür ve turizm kaynakları da var. Kesinlikle Türkiye ve Çin, Rize'de bir iş birliği yapabiliriz. Çin Büyükelçiliği olarak da kesinlikle gelecek dönemde Çin ve Rize ili arasında iş birliğin geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben az önce tadına baktığım bütün çaylara 100 puan verdim. Bence hem Çin hem de Türkiye özellikle geleneksel tariflere uyan ülkeler. Çin'de çaya, ‘ça' diyoruz. Türkiye'de çay diyoruz. Bu yüzden telaffuzdan da çok benziyor. Bence bunla ilgili bir tarih kaynağı vardır. Bence çay sadece gündelik yaşamda tüketilen bir içecek değil. Bir kültür ve bir insanın yaşama nasıl davranıyor ile ilgili bir tarzdır. Gelecek aşamada Çin ve Rize arasında ki değişim çay teknolojisinde değil, halk ile halk arasında, kültür ile kültür arasında bir değişim olacaktır” ifadelerini kullandı.

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