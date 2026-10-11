https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/real-madridde-kirmizi-kart-krizi-vinicius-junior-hakemin-uzerine-yurudu-arda-guler-araya-girdi-1109449353.html

Real Madrid'de kırmızı kart krizi: Vinicius Junior hakemin üzerine yürüdü, Arda Güler araya girdi

Real Madrid'de kırmızı kart krizi: Vinicius Junior hakemin üzerine yürüdü, Arda Güler araya girdi

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in Villarreal'i 1-0 mağlup ettiği La Liga karşılaşmasında Vinicius Junior'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kırmızı kart gören... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:18+0300

2026-10-11T10:18+0300

2026-10-11T10:18+0300

spor

real madrid

barcelona

video yardımcı hakem (var)

var

la liga

madrid

santiago bernabeu stadı

jose mourinho

arda güler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105060110_0:158:888:658_1920x0_80_0_0_36cfb5a5f3218d2650aa93408c163fb5.jpg

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, 10 Ekim Cumartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladığı Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın önüne, Vinicius Junior'ın iptal edilen golü ve gördüğü kırmızı kart geçti.Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande kaydetti. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Vinicius Junior ise topu ağlara göndermesine rağmen VAR incelemesinin ardından gol sevinci yarıda kaldı. Brezilyalı futbolcu, rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.Kararın ardından sahada tansiyon yükselirken, Arda Güler ve diğer Real Madrid futbolcuları takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu basın toplantısına katılmaması da tartışmaları büyüttü.Vinicius Junior'ın golü neden iptal edildi?Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Vinicius Junior, 52. dakikada Trent Alexander-Arnold'un yerine oyuna dahil oldu. Real Madrid, yaklaşık 10 dakika sonra Yan Diomande'nin golüyle 1-0 öne geçti.Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Jude Bellingham'ın pasıyla topu ağlara gönderen Vinicius, takımının farkı ikiye çıkardığını düşündü. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR), gol öncesindeki pozisyonda Brezilyalı futbolcunun Villarreal oyuncusu Nathan Saliba'nın saçını çektiğini tespit etti.Hakem Isidro Diaz de Mera, saha kenarında görüntüleri incelemesinin ardından golü iptal etti ve Vinicius Junior'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Real Madrid, 73. dakikadan itibaren mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.Arda Güler, Vinicius'u sakinleştirmek için araya girdiKırmızı kart kararının ardından Vinicius Junior, hakeme sert şekilde itiraz etti. Brezilyalı futbolcunun hakeme doğru yönelmesi üzerine takım arkadaşları araya girerek gerginliğin büyümesini önlemeye çalıştı.Arda Güler ve Antonio Rüdiger, Vinicius'u sakinleştirmeye çalışan isimler arasında yer aldı. Hakem kararına yönelik itirazlar bir süre devam ederken Brezilyalı futbolcu oyun alanını terk etti.Yaşananlar, Real Madrid'in galibiyetinin önüne geçen başlıca gündem maddesi oldu.Mourinho basın toplantısına katılmadıReal Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre Portekizli teknik adam, hakem kararlarına ilişkin yapacağı açıklamaların disiplin cezasına yol açabileceği endişesiyle konuşmamayı tercih etti.Mourinho'nun bu kararı, Vinicius Junior'ın kırmızı kartının ardından Real Madrid cephesinde yaşanan tepkilerin bir başka boyutunu oluşturdu.Vinicius Junior, Barcelona maçını kaçırabilirVinicius Junior'ın gördüğü kırmızı kartın ardından gözler İspanya Futbol Federasyonu'nun vereceği disiplin kararına çevrildi.İspanya'daki disiplin düzenlemelerine göre rakibin saçını çekme eylemi şiddetli hareket kapsamında değerlendirilebiliyor. Brezilyalı futbolcuya bir ila üç maç men cezası verilmesi ihtimali bulunuyor.Bu durumda Vinicius'un, 25 Ekim'de Barcelona ile oynanacak El Clasico karşılaşmasını kaçırma riski bulunuyor. Ancak cezanın süresi henüz kesinleşmedi.Arda Güler 77 dakika sahada kaldıReal Madrid formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 77. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.Milli futbolcu, takımının orta sahadaki oyun organizasyonunda görev alırken, Real Madrid karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi tamamladı.Kaleci Thibaut Courtois'nın kritik kurtarışları ve Yan Diomande'nin golüyle galibiyete ulaşan Madrid ekibi, Barcelona ile arasındaki altı puanlık farkı korudu.Vinicius Junior'dan kırmızı kart sonrası özürKarşılaşmanın ardından Vinicius Junior, sosyal medya üzerinden takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.Brezilyalı futbolcunun açıklaması, kırmızı kartın ardından yaşanan tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken, gözler şimdi federasyonun vereceği karara çevrildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/galatasaray-kasimpasayi-3-golle-yendi-1109434965.html

madrid

santiago bernabeu stadı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid, barcelona, video yardımcı hakem (var), var, la liga, madrid, santiago bernabeu stadı, jose mourinho, arda güler, vinicius junior