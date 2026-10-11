https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ak-partiye-gecen-cemil-tugay-o-gun-tahmin-ettigim-erdogandan-cok-daha-baska-bir-insan-gordum-cok-1109451198.html

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay: O gün tahmin ettiğim Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm, çok etkilendim

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay: O gün tahmin ettiğim Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm, çok etkilendim

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yeni Asır'a verdiği röportajda AK Parti'ye geçiş kararının arka planını anlattı. Murat Kurum ile yaptığı... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T11:26+0300

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni Asır gazetesine verdiği röportajda kararının arka planını anlatan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin kendisi açısından dönüm noktası olduğunu söyledi.Tugay, İzmir'in başta deprem riski ve kentsel dönüşüm olmak üzere çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirterek merkezi yönetimle daha yakın iş birliği kurmak istediğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Tugay, AK Parti'ye katılım töreninde Erdoğan'ın kendisini yalnız bırakmadığını belirterek yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.Cemil Tugay: Murat Kurum ile görüşmem kırılma noktası olduAK Parti'ye geçiş kararını nasıl aldığını anlatan Cemil Tugay, sürecin Karabağlar ilçesindeki 440 hektarlık kentsel dönüşüm alanına ilişkin görüşmeyle başladığını söyledi.Tugay, Bakan Murat Kurum'un kendisine siyasi geleceğiyle ilgili soru yönelttiğini ve bağımsız devam etmeyi düşündüğünü söylediğini aktardı.Görüşmede Kurum'un kendisine AK Parti'ye katılması halinde daha uyumlu çalışabileceklerini söylediğini belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:“Keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak.”Tugay, bağımsız olarak da birlikte çalışıp çalışamayacaklarını sorduğunu, Kurum'un ise bunun mümkün olduğunu ancak AK Parti bünyesinde daha başarılı çalışmalar yapılabileceğini ifade ettiğini anlattı.Erdoğan ile görüşme ve rozet töreniCemil Tugay, Murat Kurum ile ilk görüşmesinin ardından birkaç kez daha bir araya geldiklerini, AK Parti'ye katılım ihtimalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildiğini söyledi.Erdoğan'ın bu yöndeki bir gelişmeye olumlu baktığının kendisine aktarıldığını belirten Tugay, karar üzerinde uzun süre düşündüğünü ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile yaklaşık bir saat görüştüğünü anlatan Tugay, katılım törenindeki anlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşması sırasında yanında kaldığını belirten Tugay, “Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni” dedi.Tugay, siyasi kararının kolay olmadığını belirterek “İzmir için çok iyi olacak, ateşten gömlek giydim ama doğru yaptığıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.Cemil Tugay: İzmir'de en önemli sorun kentsel dönüşümİzmir'deki deprem riskinin en büyük endişelerinden biri olduğunu söyleyen Tugay, riskli yapıların dönüşümünün hızlandırılması gerektiğini belirtti.Özellikle Karabağlar'daki 440 hektarlık dönüşüm alanına dikkat çeken Tugay, bu konuda merkezi yönetimle birlikte çalışmanın önemini vurguladı.Önceki belediye yönetimlerinin TOKİ ve ilgili bakanlıklarla yeterli iş birliği kurmadığını savunan Tugay, göreve geldikten sonra bu yaklaşımı değiştirmek istediğini ifade etti. Tugay'ın önceki yönetimlere yönelik eleştirileri kendi değerlendirmesi niteliğinde.İzmir'in altyapı ve mali sorunlarına dikkat çektiTugay, göreve geldiğinde İZBETON'un borçları, belediyenin mali durumu ve personel yapısıyla ilgili önemli sorunlarla karşılaştığını ileri sürdü.Belediyenin bütçesini dengelemek ve kurumsal yapısını toparlamak için çalışmalar yürüttüğünü anlatan Tugay, İzmir'in çözüm bekleyen sorunları arasında ulaşım, altyapı, kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesislerini sıraladı.Tugay, görev süresinin kalan bölümünde bu yatırımları tamamlamak için hem finansman hem de kurumsal desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi tartışma yaratmıştı2024 yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, partisinden ayrılarak bir süre bağımsız görev yaptıktan sonra 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.Parti değişikliği muhalefetin tepkisini çekerken, Tugay kararını İzmir'e hizmet etme hedefiyle gerekçelendirdi. Muhalefet temsilcileri ise siyasi geçiş sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.Tugay'ın 11 Ekim'de yayımlanan röportajında anlattıkları, Murat Kurum ile görüşmesinden Erdoğan'la temaslarına uzanan sürecin kendi bakış açısından nasıl geliştiğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/erdogandan-turk-dunyasina-mesaj-ortakligimiz-sinirlari-asiyor-1109450916.html

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i̇zmir, ankara, ak parti, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇, karabağlar, cemil tugay, murat kurum