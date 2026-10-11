https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbulda-hissedilen-deprem-sonrasi-usumezsoydan-aciklama-ikincil-fay-kollarinda-meydana-geldi-1109449799.html

İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Üşümezsoy'dan açıklama: 'İkincil fay kollarında meydana geldi'

İstanbul'da hissedilen deprem sonrası Üşümezsoy'dan açıklama: 'İkincil fay kollarında meydana geldi'

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD, sarsıntının 7,96 kilometre derinlikte... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:37+0300

2026-10-11T10:37+0300

2026-10-11T10:37+0300

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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hafif şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 22.08'de kaydedilen sarsıntının derinliği 7,96 kilometre olarak ölçüldü.Depremin ardından Marmara Bölgesi'ndeki fay hatları yeniden gündeme gelirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sarsıntının meydana geldiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Üşümezsoy, depremin Marmara'daki ana fay hattında değil, ikincil fay kollarında gerçekleştiğini ileri sürdü. Sarsıntının 1999 Gölcük Depremi sonrasında bölgede oluşan gerilme değişimleriyle ilişkili olabileceğini savundu.Şener Üşümezsoy: Deprem ikincil fay kollarında meydana geldiProf. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova açıklarında meydana gelen depremin kamuoyunda Adalar Fayı olarak bilinen hat üzerinde gerçekleşmediğini öne sürdü.Üşümezsoy'a göre sarsıntı, ana fayla bağlantılı küçük ve ikincil fay kollarındaki gerilme değişimlerinden kaynaklandı. Depremin yaklaşık 1 kilometrekarelik bir fay düzlemindeki kırılmayla ilişkili olduğunu belirten Üşümezsoy, bu tür tali fayların büyük deprem üretme potansiyelinin bulunmadığını savundu.Ancak bir depremin hangi fay üzerinde gerçekleştiğinin kesin olarak belirlenmesi, yalnızca büyüklük ve merkez üssü verilerine değil, ayrıntılı sismolojik ve jeolojik incelemelere de bağlı bulunuyor.Deprem İstanbul'da neden hissedildi?Yalova açıklarında kaydedilen 3,5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde hissedildi.Üşümezsoy, sarsıntının Kartal, Tuzla ve Anadolu Yakası'nın kıyı kesimlerinde hissedilmesini, kuzeye ve Tuzla yönüne uzanan ikincil ve verev fay kollarıyla ilişkilendirdi.Bununla birlikte bir depremin hangi bölgelerde ne kadar güçlü hissedildiği; merkez üssüne uzaklık, odak derinliği, yerel zemin koşulları ve yapı özellikleri gibi farklı etkenlere bağlı olarak değişebiliyor.Üşümezsoy'dan Adalar Fayı açıklamasıProf. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki deprem tehlikesine ilişkin değerlendirmesinde Adalar Fayı üzerinde büyük deprem beklentisinin bilimsel temeli bulunmadığını ileri sürdü.Üşümezsoy, Adalar çevresindeki hareketliliğin ana faydan ziyade onu kesen küçük tali faylarla ilişkili olduğunu savundu. 1999 Gölcük Depremi sırasında ana fayın kırılmasıyla gerilmenin boşaldığını, çevredeki ikincil faylarda ise küçük ölçekli hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.Ancak Marmara Denizi'nin deprem tehlikesine ilişkin bilimsel değerlendirmeler farklılık gösteriyor. Üşümezsoy'un Adalar Fayı hakkındaki görüşleri, bütün yer bilimcilerin üzerinde uzlaştığı bir sonuç niteliği taşımıyor.AFAD verilerinde depremin ayrıntılarıAFAD'ın 10 Ekim 2026 tarihli kayıtlarına göre depremin teknik bilgileri şöyle:AFAD kayıtlarında aynı bölgede saat 22.46'da 2,3 ve 1,5, 11 Ekim saat 00.05'te ise 0,9 büyüklüğünde başka sarsıntılar da yer aldı.Uzmanların farklı fay modellerine ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra, depremin meydana geldiği bölgedeki sismik hareketliliğin izlenmesi önem taşıyor. Tek bir küçük depremin gerçekleşmesi, daha büyük bir depremin kesin olarak meydana geleceği veya gelmeyeceği anlamına gelmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/altin-fiyatlarinda-kritik-esik-merkez-bankalari-neye-hazirlaniyor-1109449642.html

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