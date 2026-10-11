https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/altin-fiyatlarinda-kritik-esik-merkez-bankalari-neye-hazirlaniyor-1109449642.html

Altın fiyatlarında kritik eşik: Merkez bankaları neye hazırlanıyor?

Altın fiyatlarında kritik eşik: Merkez bankaları neye hazırlanıyor?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, merkez bankalarının esrarengiz alımları ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ons başına 4.220 dolar seviyesine tırmandı... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:27+0300

2026-10-11T10:27+0300

2026-10-11T10:27+0300

ekonomi̇

fed

dünya sağlık örgütü (dsö)

suudi arabistan

gazze

abd

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Küresel piyasalarda yılın başındaki sert dalgalanmaların ardından altın fiyatları, kayıplarını hızla telafi ederek yeniden sahneye çıktı. Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.220 dolar seviyesine kadar yükselerek yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Bu dikkat çekici toparlanmanın arkasında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarındaki durağan beklenti ve merkez bankalarının kapalı kapılar ardında yürüttüğü fiziksel altın stoklama stratejisi yatıyor.Merkez bankalarının altın talebi ve Fed beklentisiPiyasalarda, Fed'in politika faizini kısa vadede yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutacağı beklentisi giderek güçleniyor. Faiz artırımlarına yönelik bu temkinli duruş, doğası gereği faiz getirisi olmayan altının elini güçlendiriyor. Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,25 ile yüksek bir seyir izlese de, enflasyondan arındırılmış faizlerin düşeceğine dair güçlü beklentiler altını yeniden cazip kılıyor.Sadece bireysel yatırımcılar değil, küresel aktörler de bu yükselişin ateşleyicisi konumunda. Döviz kurlarındaki tehlikeli dalgalanmalara ve devlet borçlarından kaynaklanan risklere karşı kalkan arayan merkez bankaları, rezervlerindeki fiziksel altın payını sessiz ama kararlı bir şekilde artırıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin başını çektiği bu merkez bankası alımları, altın talebinin kalıcı olduğuna dair esrarengiz ama güçlü bir sinyal veriyor.Ortadoğu'daki ateş çemberi güvenli liman arayışını tetikliyorEkonomik verilerin yanı sıra, Orta Doğu'da giderek tırmanan ve küresel güvenliği tehdit eden çatışmalar da güvenli liman arayışındaki yatırımcıyı altına yönlendiriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği Husi saldırılarının ardından, Trump yönetiminin bölgeye doğrudan müdahale tehdidinde bulunması tansiyonu zirveye taşıdı. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir ticari gemiye müdahalesi ise askeri hareketliliği daha da artırdı.Diplomatik cephede de kriz derinleşiyor. Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar 28 Kasım seçimlerini erteleme kararı alırken, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son İHA ve hava saldırılarında en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'de tam teşekküllü hiçbir hastanenin kalmadığını açıklaması, bölgedeki insani krizin ve jeopolitik belirsizliğin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne seriyor.Ons altın i̇çin kritik direnç: Sırada ne var?Hafta ortasında 4.066 dolara kadar çekilen ancak 4.050-4.100 dolar aralığında güçlü bir destek bulan ons altın, teknik olarak kritik bir eşikte duruyor. Uzmanlar, şu an 4.195-4.200 dolar bandının aşılması zor psikolojik bir direnç bölgesi olduğuna dikkat çekiyor.Piyasaların gözü kulağı şimdi günlük kapanış rakamlarında. Eğer altın, 4.220 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa, esrarengiz yükselişin yeni hedefi önce 4.260 dolar, ardından ise orta vadede 4.335 dolar olacak. Ancak bu süreçte, ABD tahvil faizleri ve enflasyon göstergelerinden gelecek sürpriz veriler, bu yükselişin önünü kesebilecek yegane engeller olarak masada kalmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/fon-sorusturmasinda-187-milyar-tllik-bloke-214-kisi-ve-sirket-1109449035.html

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fed, dünya sağlık örgütü (dsö), suudi arabistan, gazze, abd