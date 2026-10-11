https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/imf-acikladi-siralama-altust-oldu-turkiye-dunyanin-en-zenginleri-arasinda-var-mi-1109448271.html

IMF açıkladı, sıralama altüst oldu: Türkiye dünyanın en zenginleri arasında var mı?

IMF açıkladı, sıralama altüst oldu: Türkiye dünyanın en zenginleri arasında var mı?

Sputnik Türkiye

IMF'nin 2026 tahminlerine dayanan kişi başına GSYH sıralamasında Lihtenştayn 195 bin 372 dolarla ilk sırada yer aldı. Singapur ve İrlanda zirveyi takip... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T09:49+0300

2026-10-11T09:49+0300

2026-10-11T09:49+0300

ekonomi̇

i̇şçi partisi (i̇rlanda)

uluslararası para fonu (imf)

lihtenştayn

singapur

imf

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Dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında son 20 yılda dikkat çekici değişimler yaşandı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılına ilişkin tahminlerine dayandırılan verilere göre, satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bakımından Avrupa'nın küçük ekonomileri zirvedeki ağırlığını korudu.Sıralamada Lihtenştayn 195 bin 372 dolarla ilk sırada yer alırken, Singapur 173 bin 708 dolarla ikinci, İrlanda ise 159 bin 129 dolarla üçüncü oldu. Listenin en dikkat çekici sonuçlarından biri, petrol üretimi sayesinde hızlı büyüyen Guyana'nın ABD'yi geride bırakması oldu.2006 ve 2026 yıllarına ilişkin karşılaştırma, küresel ekonomik üretimin kişi başına dağılımında önemli değişimlere işaret ediyor. Türkiye, toplam ekonomik büyüklük bakımından dünyanın önde gelen ekonomileri arasında bulunmasına rağmen, kişi başına GSYH sıralamasında ilk 20'ye giremedi.Dünyanın en zengin ülkesi Lihtenştayn olduAvrupa'nın küçük ülkelerinden Lihtenştayn, 2026 tahminlerinde kişi başına 195 bin 372 dolarlık GSYH ile listenin zirvesinde yer aldı. Yaklaşık 40 bin kişilik nüfusa sahip ülke, gelişmiş finans sektörü, sanayi üretimi ve yüksek katma değerli ekonomik faaliyetleriyle öne çıkıyor.İkinci sıradaki Singapur, 173 bin 708 dolarlık kişi başına GSYH ile Asya'nın en güçlü ekonomilerinden biri olmayı sürdürdü. Üçüncü sırada bulunan İrlanda ise 159 bin 129 dolarlık değerle Avrupa'nın önde gelen ekonomileri arasındaki konumunu korudu.İlk beşi 156 bin 719 dolarla Lüksemburg ve 140 bin 423 dolarla Makao tamamladı. Listenin üst sıralarında küçük nüfuslu, finans, ticaret ve teknoloji gibi yüksek katma değerli sektörlerde uzmanlaşmış ekonomilerin ağırlığı dikkat çekti.Singapur 20 yılda dokuzunculuktan ikinciliğe yükseldiKüresel sıralamadaki en belirgin değişimlerden biri Singapur'da yaşandı. 2006 yılında kişi başına 59 bin 942 dolarlık GSYH ile dokuzuncu sırada bulunan ülke, 2026 tahminlerinde ikinci sıraya yükseldi.Singapur'un ekonomik performansında yarı iletken üretimi, ilaç sanayisi, uluslararası ticaret, lojistik ve finans hizmetleri önemli rol oynadı. Ülke, yüksek katma değerli üretime dayanan ekonomik modeliyle son 20 yılda kişi başına GSYH'sini yaklaşık 2,9 katına çıkardı.İrlanda da benzer şekilde yükselen ülkeler arasında yer aldı. 2006 yılında 49 bin 519 dolarlık kişi başına GSYH ile 12'nci sırada bulunan ülke, 2026 tahminlerinde üçüncü sıraya yerleşti.İrlanda'nın ekonomik başarısında dikkat çeken ayrıntıİrlanda'nın yükselişinde ülkede faaliyet gösteren çok uluslu teknoloji, ilaç ve finans şirketlerinin önemli payı bulunuyor. Ancak ülkenin GSYH verilerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı var.Çok uluslu şirketlerin kârları ve fikrî mülkiyet varlıkları, İrlanda'nın ekonomik üretim göstergelerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle kişi başına GSYH'nin yüksek olması, ülkede yaşayanların aynı miktarda yıllık gelir elde ettiği anlamına gelmiyor.Ekonomik refahın değerlendirilmesinde kişi başına GSYH'nin yanı sıra harcanabilir hane halkı geliri, gelir dağılımı ve yaşam maliyetleri gibi göstergelerin de dikkate alınması gerekiyor.Petrol zengini Guyana, ABD'yi geride bıraktıListenin en dikkat çekici ülkelerinden biri Güney Amerika'daki Guyana oldu. Aralık 2019'da ticari petrol üretimine başlayan ülke, açık deniz petrol rezervlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla hızlı bir büyüme sürecine girdi.2026 tahminlerine göre Guyana'da kişi başına düşen GSYH, satın alma gücü paritesine göre 95 bin 477 dolara ulaştı. Böylece ülke, 94 bin 430 dolarlık kişi başına GSYH'ye sahip ABD'yi geride bırakarak 11'inci sıraya yerleşti.Guyana'nın yükselişinde petrol üretiminin ekonomiye sağladığı katkı belirleyici oldu. Bununla birlikte petrol sektörüne yüksek bağımlılık, ülkenin küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ekonomik kırılganlığını da artırıyor.Katar geriledi, Norveç yükseldi2006 yılında dünyanın kişi başına en yüksek GSYH'ye sahip üçüncü ekonomisi olan Katar, 2026 tahminlerinde 112 bin 312 dolarla yedinci sırada yer aldı.Birleşik Arap Emirlikleri de 2006'daki dördüncü sıradan 2026'da 14'üncü sıraya geriledi. Ancak sıralamadaki düşüş, her iki ülkenin de kişi başına GSYH'sinin aynı dönemde azaldığı anlamına gelmiyor. Diğer ekonomilerin daha hızlı büyümesi de sıralamayı etkiliyor.Buna karşılık Norveç, 2006'daki 11'inci sıradan altıncı sıraya yükseldi. Ülkede kişi başına düşen GSYH'nin 115 bin 548 dolara ulaştığı tahmin edildi. İsviçre ise 105 bin 680 dolarla sekizinci sırada yer aldı.Türkiye dünyanın en zengin 20 ülkesi arasında yokIMF'nin 2026 tahminlerine dayanan sıralamada Türkiye, satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSYH bakımından ilk 20 ekonomi arasında yer almadı.Bu sonuç, ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin farklı göstergelerle değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Toplam GSYH, bir ekonominin ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerini gösterirken, kişi başına GSYH bu değerin nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor.Dolayısıyla büyük nüfusa ve yüksek toplam üretime sahip ülkeler, kişi başına düşen ekonomik üretimde daha küçük ekonomilerin gerisinde kalabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzine-indirim-motorine-zam-1109438236.html

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