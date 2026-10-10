https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-benzine-indirim-motorine-zam-1109438236.html

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzine indirim, motorine zam

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzine indirim, motorine zam

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine 6,39 lira zam geldi. 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T09:39+0300

2026-10-10T09:39+0300

2026-10-10T09:39+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı itibarıyla değişikliğe gidildi. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam geldi. Benzine 96 kuruş indirim geldi: Benzin fiyatları ne kadar oldu?Benzinin litre fiyatına yapılan 96 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya geriledi.Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 86,34 lira oldu.Motorine 6,39 lira zam: Motorin fiyatları ne kadar oldu?Benzindeki indirimin aksine motorin fiyatlarında artış yaşandı.Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam yapılmasının ardından yeni fiyatlar pompalara yansıdı.Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96,39 liraya, Ankara'da 97,69 liraya, İzmir'de 97,89 liraya yükseldi.Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 99,29 liraya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/meteoroloji-acikladi-pastirma-yazi-ne-kadar-surecek-yagis-icin-tarih-verildi-1109437963.html

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