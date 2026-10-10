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Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzine indirim, motorine zam
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzine indirim, motorine zam
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine 6,39 lira zam geldi. 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T09:39+0300
2026-10-10T09:39+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı itibarıyla değişikliğe gidildi. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam geldi. Benzine 96 kuruş indirim geldi: Benzin fiyatları ne kadar oldu?Benzinin litre fiyatına yapılan 96 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya geriledi.Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 86,34 lira oldu.Motorine 6,39 lira zam: Motorin fiyatları ne kadar oldu?Benzindeki indirimin aksine motorin fiyatlarında artış yaşandı.Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam yapılmasının ardından yeni fiyatlar pompalara yansıdı.Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96,39 liraya, Ankara'da 97,69 liraya, İzmir'de 97,89 liraya yükseldi.Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 99,29 liraya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/meteoroloji-acikladi-pastirma-yazi-ne-kadar-surecek-yagis-icin-tarih-verildi-1109437963.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Benzine indirim, motorine zam

09:39 10.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваBenzin doldurulan otomobil
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine 6,39 lira zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı itibarıyla değişikliğe gidildi. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam geldi.

Benzine 96 kuruş indirim geldi: Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzinin litre fiyatına yapılan 96 kuruşluk indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul'da 83,74 liraya, Ankara'da 84,74 liraya, İzmir'de 84,94 liraya geriledi.
Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 86,34 lira oldu.

Motorine 6,39 lira zam: Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Benzindeki indirimin aksine motorin fiyatlarında artış yaşandı.
Motorinin litre fiyatına 6,39 lira zam yapılmasının ardından yeni fiyatlar pompalara yansıdı.
Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96,39 liraya, Ankara'da 97,69 liraya, İzmir'de 97,89 liraya yükseldi.
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 99,29 liraya çıktı.
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