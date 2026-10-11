Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/hamzabeyli-sinir-kapisinda-tir-kuyrugu-30-kilometreyi-buldu-1109457087.html
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'ın sınır kapısında yaptığı yenileme çalışmaları nedeniyle Hamzabeyli'ye yönelen TIR'lar 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T20:54+0300
2026-10-11T20:59+0300
türki̇ye
bulgaristan
tir
hamzabeyli sınır kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0b/1109457176_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_f8cc2ee094f80d893c9d781363f38e78.jpg
Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan TIR sürücüleri yurtdışına çıkış için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.TIR sürücüsü Zeki Akar, tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda TIR sürücüsünü mağdur ettiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbul-bogazinda-tanker-karaya-carpmaktan-son-anda-kurtuldu-gemi-trafigi-askiya-alindi-1109457333.html
türki̇ye
bulgaristan
hamzabeyli sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0b/1109457176_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ca4dce54533c62bf18af5ca786bddae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bulgaristan, tir, hamzabeyli sınır kapısı
bulgaristan, tir, hamzabeyli sınır kapısı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu

20:54 11.10.2026 (güncellendi: 20:59 11.10.2026)
© AA / Gökhan BalcıHamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 30 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA / Gökhan Balcı
Abone ol
Bulgaristan'ın sınır kapısında yaptığı yenileme çalışmaları nedeniyle Hamzabeyli'ye yönelen TIR'lar 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan TIR sürücüleri yurtdışına çıkış için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.
Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.
TIR sürücüsü Zeki Akar, tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.
Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.
Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda TIR sürücüsünü mağdur ettiğini anlattı.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı'nda tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu: Gemi trafiği askıya alındı
20:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала