https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/hamzabeyli-sinir-kapisinda-tir-kuyrugu-30-kilometreyi-buldu-1109457087.html

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'ın sınır kapısında yaptığı yenileme çalışmaları nedeniyle Hamzabeyli'ye yönelen TIR'lar 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T20:54+0300

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türki̇ye

bulgaristan

tir

hamzabeyli sınır kapısı

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Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan TIR sürücüleri yurtdışına çıkış için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.TIR sürücüsü Zeki Akar, tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda TIR sürücüsünü mağdur ettiğini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbul-bogazinda-tanker-karaya-carpmaktan-son-anda-kurtuldu-gemi-trafigi-askiya-alindi-1109457333.html

türki̇ye

bulgaristan

hamzabeyli sınır kapısı

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bulgaristan, tir, hamzabeyli sınır kapısı