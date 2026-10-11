https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/hamzabeyli-sinir-kapisinda-tir-kuyrugu-30-kilometreyi-buldu-1109457087.html
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'ın sınır kapısında yaptığı yenileme çalışmaları nedeniyle Hamzabeyli'ye yönelen TIR'lar 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T20:54+0300
2026-10-11T20:54+0300
2026-10-11T20:59+0300
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bulgaristan
tir
hamzabeyli sınır kapısı
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Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan TIR sürücüleri yurtdışına çıkış için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.TIR sürücüsü Zeki Akar, tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda TIR sürücüsünü mağdur ettiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbul-bogazinda-tanker-karaya-carpmaktan-son-anda-kurtuldu-gemi-trafigi-askiya-alindi-1109457333.html
türki̇ye
bulgaristan
hamzabeyli sınır kapısı
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bulgaristan, tir, hamzabeyli sınır kapısı
bulgaristan, tir, hamzabeyli sınır kapısı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 30 kilometreyi buldu
20:54 11.10.2026 (güncellendi: 20:59 11.10.2026)
Bulgaristan'ın sınır kapısında yaptığı yenileme çalışmaları nedeniyle Hamzabeyli'ye yönelen TIR'lar 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan TIR sürücüleri yurtdışına çıkış için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yöneldi.
Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 30 kilometreye ulaştı.
TIR sürücüsü Zeki Akar, tadilatın Hamzabeyli'deki yoğunluğu artırdığını söyledi.
Çalışmaların sürdüğü kapıda yalnızca iki peronun hizmet verdiğini belirten Akar, Bulgaristan tarafındaki işlemlerin yavaş ilerlediğini öne sürdü.
Sürücü İbrahim Uzuner de uzun bekleyişin kendisi gibi çok sayıda TIR sürücüsünü mağdur ettiğini anlattı.