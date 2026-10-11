https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/fon-sorusturmasinda-187-milyar-tllik-bloke-214-kisi-ve-sirket-1109449035.html

Fon soruşturmasında 187 milyar TL'lik bloke: 214 kişi ve şirket

Fon soruşturmasında 187 milyar TL'lik bloke: 214 kişi ve şirket

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, üç fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:08+0300

2026-10-11T10:08+0300

2026-10-11T10:08+0300

ekonomi̇

akın gürlek

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

masak

pusula

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Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, üç yatırım fonundan yüksek tutarda kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.Sabah gazetesinden Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre, incelemelerde toplam 214 kişi ve şirketin 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği tespit edildi. Söz konusu kazançların kaynağı ve fon hesaplarından çıkarılan paraların sonraki hareketleri araştırılıyor.Soruşturma kapsamında ilgili kişi ve şirket hesaplarına bloke uygulandığı, ayrıca bazı kişiler ve şirket yetkilileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildiği aktarıldı. Ancak bu tedbirler, ilgili kişi veya şirketlerin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.Fon soruşturmasında 214 kişi ve şirket mercek altındaBaşsavcılığın yürüttüğü incelemelerde, üç ayrı yatırım fonundan 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketler üzerinde yoğunlaşıldı.Aktarılan bilgilere göre inceleme kapsamına alınanlar arasında 141 gerçek kişi ile 73 şirket bulunuyor. Bu kişi ve şirketlerin fon işlemlerinden elde ettiği toplam kârın 187 milyar 653 milyon TL olduğu öne sürülüyor.Soruşturmanın bu aşamasında, yüksek tutarlı kazançların hangi işlemler sonucunda oluştuğu ve fonlardan çekilen paraların hangi banka hesaplarına aktarıldığı araştırılıyor.TMSF'den kazançların iadesi için bildirimHabere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme sonucunda belirlenen kişi ve şirketlere ilişkin bilgileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletti.TMSF'nin, söz konusu listede yer alan kişi ve şirketlere kazançların iadesi konusunda resmî bildirim göndermeye başladığı belirtildi.Ancak bildirimin hukuki dayanağı, iadesi talep edilen tutarların kişi ve şirketler arasındaki dağılımı ve bu taleplere karşı başvurulabilecek hukuki yollar konusunda aktarılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.MASAK para hareketlerini incelemeye aldıSoruşturmanın bir diğer ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girdi. Fon yatırım hesaplarından banka hesaplarına aktarılan yüksek tutarlı paraların izinin sürülmesi amacıyla finansal hareketler incelemeye alındı.Sabah kaynaklı haberlere göre, 187 milyar 653 milyon TL'lik kazancın fon hesaplarından çıkarıldıktan sonra hangi hesaplara aktarıldığı araştırılıyor. MASAK tarafından hazırlanacak raporların, soruşturmanın sonraki aşamalarında değerlendirilmesi bekleniyor.Üç fondaki kazançların dağılımı açıklandıAdalet Bakanı Akın Gürlek'in 9 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre, inceleme kapsamındaki kazançların önemli bölümü Tera, Pusula ve Hedef fonlarından elde edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/imf-acikladi-siralama-altust-oldu-turkiye-dunyanin-en-zenginleri-arasinda-var-mi-1109448271.html

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akın gürlek, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), masak, pusula