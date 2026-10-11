Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/fon-sorusturmasinda-187-milyar-tllik-bloke-214-kisi-ve-sirket-1109449035.html
Fon soruşturmasında 187 milyar TL'lik bloke: 214 kişi ve şirket
Fon soruşturmasında 187 milyar TL'lik bloke: 214 kişi ve şirket
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, üç fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T10:08+0300
2026-10-11T10:08+0300
ekonomi̇
akın gürlek
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
masak
pusula
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_2:0:1310:736_1920x0_80_0_0_2808c9c883367a2624abe2227e4fc343.png
Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, üç yatırım fonundan yüksek tutarda kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.Sabah gazetesinden Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre, incelemelerde toplam 214 kişi ve şirketin 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği tespit edildi. Söz konusu kazançların kaynağı ve fon hesaplarından çıkarılan paraların sonraki hareketleri araştırılıyor.Soruşturma kapsamında ilgili kişi ve şirket hesaplarına bloke uygulandığı, ayrıca bazı kişiler ve şirket yetkilileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildiği aktarıldı. Ancak bu tedbirler, ilgili kişi veya şirketlerin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.Fon soruşturmasında 214 kişi ve şirket mercek altındaBaşsavcılığın yürüttüğü incelemelerde, üç ayrı yatırım fonundan 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketler üzerinde yoğunlaşıldı.Aktarılan bilgilere göre inceleme kapsamına alınanlar arasında 141 gerçek kişi ile 73 şirket bulunuyor. Bu kişi ve şirketlerin fon işlemlerinden elde ettiği toplam kârın 187 milyar 653 milyon TL olduğu öne sürülüyor.Soruşturmanın bu aşamasında, yüksek tutarlı kazançların hangi işlemler sonucunda oluştuğu ve fonlardan çekilen paraların hangi banka hesaplarına aktarıldığı araştırılıyor.TMSF'den kazançların iadesi için bildirimHabere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme sonucunda belirlenen kişi ve şirketlere ilişkin bilgileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletti.TMSF'nin, söz konusu listede yer alan kişi ve şirketlere kazançların iadesi konusunda resmî bildirim göndermeye başladığı belirtildi.Ancak bildirimin hukuki dayanağı, iadesi talep edilen tutarların kişi ve şirketler arasındaki dağılımı ve bu taleplere karşı başvurulabilecek hukuki yollar konusunda aktarılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.MASAK para hareketlerini incelemeye aldıSoruşturmanın bir diğer ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girdi. Fon yatırım hesaplarından banka hesaplarına aktarılan yüksek tutarlı paraların izinin sürülmesi amacıyla finansal hareketler incelemeye alındı.Sabah kaynaklı haberlere göre, 187 milyar 653 milyon TL'lik kazancın fon hesaplarından çıkarıldıktan sonra hangi hesaplara aktarıldığı araştırılıyor. MASAK tarafından hazırlanacak raporların, soruşturmanın sonraki aşamalarında değerlendirilmesi bekleniyor.Üç fondaki kazançların dağılımı açıklandıAdalet Bakanı Akın Gürlek'in 9 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre, inceleme kapsamındaki kazançların önemli bölümü Tera, Pusula ve Hedef fonlarından elde edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/imf-acikladi-siralama-altust-oldu-turkiye-dunyanin-en-zenginleri-arasinda-var-mi-1109448271.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_165:0:1146:736_1920x0_80_0_0_263b5bf7ab5dba1304df50125095d92b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), masak, pusula
akın gürlek, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), masak, pusula

Fon soruşturmasında 187 milyar TL'lik bloke: 214 kişi ve şirket

10:08 11.10.2026
© AAMASAK
MASAK - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, üç fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kâr elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 şirketin hesaplarına bloke konulduğu bildirildi. Toplam 187 milyar 653 milyon TL'lik kazanç incelemeye alınırken, yurt dışına çıkış yasakları da gündeme geldi.
Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, üç yatırım fonundan yüksek tutarda kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin hesaplarına bloke konulduğu bildirildi.
Sabah gazetesinden Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre, incelemelerde toplam 214 kişi ve şirketin 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği tespit edildi. Söz konusu kazançların kaynağı ve fon hesaplarından çıkarılan paraların sonraki hareketleri araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında ilgili kişi ve şirket hesaplarına bloke uygulandığı, ayrıca bazı kişiler ve şirket yetkilileri hakkında mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirildiği aktarıldı. Ancak bu tedbirler, ilgili kişi veya şirketlerin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Fon soruşturmasında 214 kişi ve şirket mercek altında

Başsavcılığın yürüttüğü incelemelerde, üç ayrı yatırım fonundan 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan kişi ve şirketler üzerinde yoğunlaşıldı.
Aktarılan bilgilere göre inceleme kapsamına alınanlar arasında 141 gerçek kişi ile 73 şirket bulunuyor. Bu kişi ve şirketlerin fon işlemlerinden elde ettiği toplam kârın 187 milyar 653 milyon TL olduğu öne sürülüyor.
Soruşturmanın bu aşamasında, yüksek tutarlı kazançların hangi işlemler sonucunda oluştuğu ve fonlardan çekilen paraların hangi banka hesaplarına aktarıldığı araştırılıyor.

TMSF'den kazançların iadesi için bildirim

Habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme sonucunda belirlenen kişi ve şirketlere ilişkin bilgileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletti.
TMSF'nin, söz konusu listede yer alan kişi ve şirketlere kazançların iadesi konusunda resmî bildirim göndermeye başladığı belirtildi.
Ancak bildirimin hukuki dayanağı, iadesi talep edilen tutarların kişi ve şirketler arasındaki dağılımı ve bu taleplere karşı başvurulabilecek hukuki yollar konusunda aktarılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.

MASAK para hareketlerini incelemeye aldı

Soruşturmanın bir diğer ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girdi. Fon yatırım hesaplarından banka hesaplarına aktarılan yüksek tutarlı paraların izinin sürülmesi amacıyla finansal hareketler incelemeye alındı.
Sabah kaynaklı haberlere göre, 187 milyar 653 milyon TL'lik kazancın fon hesaplarından çıkarıldıktan sonra hangi hesaplara aktarıldığı araştırılıyor. MASAK tarafından hazırlanacak raporların, soruşturmanın sonraki aşamalarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Üç fondaki kazançların dağılımı açıklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 9 Ekim'de paylaştığı bilgilere göre, inceleme kapsamındaki kazançların önemli bölümü Tera, Pusula ve Hedef fonlarından elde edildi.

İncelenen fon

Bildirilen kazanç

Tera

Yaklaşık 90 milyar TL

Pusula

Yaklaşık 79 milyar TL

Hedef

Yaklaşık 18 milyar TL

Milyarder (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
EKONOMİ
IMF açıkladı, sıralama altüst oldu: Türkiye dünyanın en zenginleri arasında var mı?
09:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала