https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/filistinde-secimler-yeniden-ertelendi-sandik-2027ye-kaldi-1109453672.html

Filistin'de seçimler yeniden ertelendi: Sandık 2027'ye kaldı

Filistin'de seçimler yeniden ertelendi: Sandık 2027'ye kaldı

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kasım 2026'da yapılması planlanan parlamento seçimlerini 11 Eylül 2027'ye erteleme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T15:40+0300

2026-10-11T15:40+0300

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i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

mahmud abbas

filistin

i̇srail

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan parlamento seçimlerinin 11 Eylül 2027'ye ertelendiğini açıkladı. Abbas, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı tarihte yapılacağını duyurdu.Seçim takvimindeki değişikliğe gerekçe olarak İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları ve bölgedeki güvenlik koşullarını gösteren Abbas'ın kararı, Filistin'de uzun süredir devam eden seçim belirsizliğini yeniden gündeme taşıdı.Filistin'de son parlamento seçimleri 2006, son cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 2005 yılında gerçekleştirilmişti. Yeni takvimin uygulanması halinde Filistinliler, 21 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.Filistin seçimleri neden ertelendi?Mahmud Abbas, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararında İsrail'in uyguladığı kısıtlamalara ve mevcut güvenlik koşullarına işaret etti.Kasım 2026'da yapılması öngörülen parlamento seçimleri için yeni tarih 11 Eylül 2027 olarak belirlenirken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı gün düzenlenmesi planlandı.Böylece Filistin yönetimi, uzun süredir gerçekleştirilemeyen iki önemli seçim için ortak bir takvim açıklamış oldu.Ancak seçimlerin hangi koşullarda yapılacağına ve oy verme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar paylaşılan açıklamada yer almadı.Filistin'de son parlamento seçimleri 2006'da yapıldıFilistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında gerçekleştirildi. Seçimlerde Hamas'ın elde ettiği çoğunluğun ardından Filistin siyasetinde ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.Hamas ile El Fetih arasındaki siyasi ve güvenlik gerilimleri, sonraki dönemde Filistin yönetimindeki bölünmenin temel unsurlarından biri haline geldi.2007 yılından itibaren Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki yönetim yapıları farklılaştı. Bu bölünme, Filistin genelinde yeni seçimlerin düzenlenmesini zorlaştıran başlıca siyasi sorunlardan biri oldu.Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 21 yılı aşkın süredir yapılmadıMahmud Abbas, 2005 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göreve seçildi.Abbas'ın dört yıllık görev süresinin ardından yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı. Filistin yönetimindeki siyasi bölünme ve seçim takvimine ilişkin anlaşmazlıklar, sürecin uzamasında etkili oldu.Açıklanan 11 Eylül 2027 tarihi, hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/cibutide-gocmen-teknesi-faciasi-109-olu-116dan-fazla-kisi-kayip-1109453217.html

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mahmud abbas, filistin, i̇srail, gazze, hamas, el fetih, ortadoğu