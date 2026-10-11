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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/filistinde-secimler-yeniden-ertelendi-sandik-2027ye-kaldi-1109453672.html
Filistin'de seçimler yeniden ertelendi: Sandık 2027'ye kaldı
Filistin'de seçimler yeniden ertelendi: Sandık 2027'ye kaldı
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kasım 2026'da yapılması planlanan parlamento seçimlerini 11 Eylül 2027'ye erteleme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T15:40+0300
2026-10-11T15:40+0300
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mahmud abbas
filistin
i̇srail
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan parlamento seçimlerinin 11 Eylül 2027'ye ertelendiğini açıkladı. Abbas, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı tarihte yapılacağını duyurdu.Seçim takvimindeki değişikliğe gerekçe olarak İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları ve bölgedeki güvenlik koşullarını gösteren Abbas'ın kararı, Filistin'de uzun süredir devam eden seçim belirsizliğini yeniden gündeme taşıdı.Filistin'de son parlamento seçimleri 2006, son cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 2005 yılında gerçekleştirilmişti. Yeni takvimin uygulanması halinde Filistinliler, 21 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.Filistin seçimleri neden ertelendi?Mahmud Abbas, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararında İsrail'in uyguladığı kısıtlamalara ve mevcut güvenlik koşullarına işaret etti.Kasım 2026'da yapılması öngörülen parlamento seçimleri için yeni tarih 11 Eylül 2027 olarak belirlenirken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı gün düzenlenmesi planlandı.Böylece Filistin yönetimi, uzun süredir gerçekleştirilemeyen iki önemli seçim için ortak bir takvim açıklamış oldu.Ancak seçimlerin hangi koşullarda yapılacağına ve oy verme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar paylaşılan açıklamada yer almadı.Filistin'de son parlamento seçimleri 2006'da yapıldıFilistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında gerçekleştirildi. Seçimlerde Hamas'ın elde ettiği çoğunluğun ardından Filistin siyasetinde ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.Hamas ile El Fetih arasındaki siyasi ve güvenlik gerilimleri, sonraki dönemde Filistin yönetimindeki bölünmenin temel unsurlarından biri haline geldi.2007 yılından itibaren Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki yönetim yapıları farklılaştı. Bu bölünme, Filistin genelinde yeni seçimlerin düzenlenmesini zorlaştıran başlıca siyasi sorunlardan biri oldu.Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 21 yılı aşkın süredir yapılmadıMahmud Abbas, 2005 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göreve seçildi.Abbas'ın dört yıllık görev süresinin ardından yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı. Filistin yönetimindeki siyasi bölünme ve seçim takvimine ilişkin anlaşmazlıklar, sürecin uzamasında etkili oldu.Açıklanan 11 Eylül 2027 tarihi, hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/cibutide-gocmen-teknesi-faciasi-109-olu-116dan-fazla-kisi-kayip-1109453217.html
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mahmud abbas, filistin, i̇srail, gazze, hamas, el fetih, ortadoğu
mahmud abbas, filistin, i̇srail, gazze, hamas, el fetih, ortadoğu

Filistin'de seçimler yeniden ertelendi: Sandık 2027'ye kaldı

15:40 11.10.2026
İstanbul'da Filistin'e ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na Destek
İstanbul'da Filistin'e ve Uluslararası Özgürlük Filosu'na Destek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kasım 2026'da yapılması planlanan parlamento seçimlerini 11 Eylül 2027'ye erteleme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı tarihte yapılacağını duyuran Abbas, gerekçe olarak İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları ve bölgedeki güvenlik koşullarını gösterdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan parlamento seçimlerinin 11 Eylül 2027'ye ertelendiğini açıkladı. Abbas, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı tarihte yapılacağını duyurdu.
Seçim takvimindeki değişikliğe gerekçe olarak İsrail'in uyguladığı kısıtlamaları ve bölgedeki güvenlik koşullarını gösteren Abbas'ın kararı, Filistin'de uzun süredir devam eden seçim belirsizliğini yeniden gündeme taşıdı.
Filistin'de son parlamento seçimleri 2006, son cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 2005 yılında gerçekleştirilmişti. Yeni takvimin uygulanması halinde Filistinliler, 21 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Filistin seçimleri neden ertelendi?

Mahmud Abbas, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararında İsrail'in uyguladığı kısıtlamalara ve mevcut güvenlik koşullarına işaret etti.
Kasım 2026'da yapılması öngörülen parlamento seçimleri için yeni tarih 11 Eylül 2027 olarak belirlenirken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı gün düzenlenmesi planlandı.
Böylece Filistin yönetimi, uzun süredir gerçekleştirilemeyen iki önemli seçim için ortak bir takvim açıklamış oldu.
Ancak seçimlerin hangi koşullarda yapılacağına ve oy verme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntılar paylaşılan açıklamada yer almadı.

Filistin'de son parlamento seçimleri 2006'da yapıldı

Filistin'de son parlamento seçimleri 2006 yılında gerçekleştirildi. Seçimlerde Hamas'ın elde ettiği çoğunluğun ardından Filistin siyasetinde ciddi anlaşmazlıklar yaşandı.
Hamas ile El Fetih arasındaki siyasi ve güvenlik gerilimleri, sonraki dönemde Filistin yönetimindeki bölünmenin temel unsurlarından biri haline geldi.
2007 yılından itibaren Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki yönetim yapıları farklılaştı. Bu bölünme, Filistin genelinde yeni seçimlerin düzenlenmesini zorlaştıran başlıca siyasi sorunlardan biri oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri de 21 yılı aşkın süredir yapılmadı

Mahmud Abbas, 2005 yılında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göreve seçildi.
Abbas'ın dört yıllık görev süresinin ardından yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı. Filistin yönetimindeki siyasi bölünme ve seçim takvimine ilişkin anlaşmazlıklar, sürecin uzamasında etkili oldu.
Açıklanan 11 Eylül 2027 tarihi, hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor.
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