https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/cibutide-gocmen-teknesi-faciasi-109-olu-116dan-fazla-kisi-kayip-1109453217.html

Cibuti'de göçmen teknesi faciası: 109 ölü, 116'dan fazla kişi kayıp

Cibuti'de göçmen teknesi faciası: 109 ölü, 116'dan fazla kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 350 göçmeni taşıyan tekne, Obock kenti açıklarında alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 15'i çocuk... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T14:47+0300

2026-10-11T14:47+0300

2026-10-11T14:47+0300

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Afrika Boynuzu'ndaki Cibuti açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında en az 109 kişi hayatını kaybetti, 116'dan fazla kişi kayboldu. Yemen'e ulaşmaya çalışan yaklaşık 350 göçmeni taşıyan teknenin alabora olması, bölgedeki tehlikeli göç güzergâhını yeniden gündeme getirdi.Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 11 Ekim Pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler arasında 15 çocuğun bulunduğunu duyurdu. Faciadan 80'den fazla kişinin sağ kurtulduğu belirtilirken, kayıp göçmenlerin akıbetine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bildirildi.Kurtulanların ifadelerine dayandırılan bilgilere göre tekne, 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece, Cibuti'nin kuzeyindeki Obock liman kenti yakınlarında bulunan Guhere açıklarında battı.Cibuti açıklarında göçmen teknesi nasıl battı?IOM'un açıklamasına göre, yaklaşık 350 kişiyi taşıyan göçmen teknesi, Cibuti'den Yemen'e doğru ilerlediği sırada alabora oldu.Facianın ardından yürütülen çalışmalarda 109 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitirenlerden 15'inin çocuk olduğu açıklandı.Teknenin neden battığına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmazken, 116'dan fazla göçmenin kayıp olduğu bildirildi. Kayıp sayısının yüksek olması nedeniyle can kaybının artabileceği değerlendiriliyor.Faciadan kurtulanların tamamı EtiyopyalıUluslararası Göç Örgütü, tekne faciasından 80'den fazla kişinin sağ kurtulduğunu açıkladı.Örgütün paylaştığı bilgilere göre hayatta kalanların tamamı Etiyopya vatandaşı. Teknede bulunan diğer göçmenlerin kimliklerine ve uyruklarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.IOM ekiplerinin, yerel yetkililerle birlikte kazadan etkilenen göçmenlere acil yardım sağlamak amacıyla bölgede çalışmalar yürüttüğü bildirildi.Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaların sonuçları ve hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.Cibuti-Yemen göç rotası neden bu kadar tehlikeli?Cibuti ile Yemen arasındaki deniz güzergâhı, Afrika Boynuzu'ndan Arap Yarımadası'na ulaşmaya çalışan göçmenlerin kullandığı başlıca rotalardan biri olarak öne çıkıyor.Özellikle Etiyopya ve Somali'den yola çıkan göçmenler, Yemen üzerinden Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine ulaşmayı hedefliyor.Ancak bu güzergâhta kullanılan teknelerin güvenliği, deniz koşulları ve insan kaçakçılığı faaliyetleri ciddi riskler oluşturuyor.Güvenli ve düzenli göç imkânlarının sınırlı olması da göçmenlerin tehlikeli deniz yolculuklarına yönelmesine neden olan etkenler arasında bulunuyor.IOM: Doğu Göç Rotası'nda ölümler sürüyorUluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2026 yılının ilk üç ayında Doğu Göç Rotası boyunca en az 94 ölüm ve kayıp vakası kaydedildi.Bu vakaların önemli bir bölümünün Cibuti'de meydana geldiği belirtildi.Son tekne faciasında açıklanan 109 can kaybı ve 116'dan fazla kayıp, göçmenlerin bu güzergâhta karşı karşıya kaldığı tehlikelerin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.IOM ve yerel yetkililer, kazadan etkilenen göçmenlere yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, kayıp kişilerin akıbetine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

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