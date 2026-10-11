https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/erdogandan-turk-dunyasina-mesaj-ortakligimiz-sinirlari-asiyor-1109450916.html
Erdoğan'dan Türk dünyasına mesaj: Ortaklığımız sınırları aşıyor
Erdoğan'dan Türk dünyasına mesaj: Ortaklığımız sınırları aşıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği video mesajda, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin coğrafi sınırların... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T11:19+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması dolayısıyla yayımladığı video mesajda, Türk devletleri arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara ilişkin açıklamalarda bulundu.Türk dünyasının ortak geleceğine vurgu yapan Erdoğan, “Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu ay sonunda Ankara'da düzenlenmesi planlanan 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile Türk devletleri arasındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedeflediğini belirtti.Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi mesajıTürk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen iş birliğine değinen Erdoğan, Türk dünyasının ortak hareket etme hedefini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha öteye taşımayı hedefliyoruz.”Erdoğan'ın sözleri, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan zirve öncesinde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hedeflere işaret etti.“Ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir”Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin yalnızca coğrafi yakınlığa dayanmadığını belirterek tarih, kültür ve toplumsal bağların önemine dikkat çekti.Erdoğan, mesajında şunları söyledi:“Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.”Bu ifadelerle Erdoğan, Türk dünyası arasındaki iş birliğinin ortak tarihsel ve kültürel miras temelinde şekillendiğini vurguladı.Erdoğan'dan Türk dünyası gençlerine destek sözüVideo mesajında Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılan gençlere de seslenen Erdoğan, ortak hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalara Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:“Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.”Erdoğan'ın açıklamasında, gençlerin Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geleceğinde üstleneceği role dikkat çekildi.Gözler Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ndeCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında öne çıkan başlıklardan biri, ay sonunda Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi oldu.Türk Devletleri Teşkilatı, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir yapı olarak faaliyet gösteriyor.Erdoğan'ın zirveye ilişkin açıklamaları, Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerini geliştirme hedefini sürdürdüğünü ortaya koydu.
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türk devletleri teşkilatı, ankara, türkiye, haberler
türk devletleri teşkilatı, ankara, türkiye, haberler
Erdoğan'dan Türk dünyasına mesaj: Ortaklığımız sınırları aşıyor
11:19 11.10.2026 (güncellendi: 12:33 11.10.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği video mesajda, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin coğrafi sınırların ötesine uzandığını vurguladı. Erdoğan, ay sonunda Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne dikkat çekerek gençlere destek mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması dolayısıyla yayımladığı video mesajda, Türk devletleri arasındaki tarihsel ve kültürel bağlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türk dünyasının ortak geleceğine vurgu yapan Erdoğan, “Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu ay sonunda Ankara'da düzenlenmesi planlanan 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile Türk devletleri arasındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedeflediğini belirtti.
Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi mesajı
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen iş birliğine değinen Erdoğan, Türk dünyasının ortak hareket etme hedefini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi bu ay sonunda Ankara'da 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile daha öteye taşımayı hedefliyoruz.”
Erdoğan'ın sözleri, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan zirve öncesinde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hedeflere işaret etti.
“Ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin yalnızca coğrafi yakınlığa dayanmadığını belirterek tarih, kültür ve toplumsal bağların önemine dikkat çekti.
Erdoğan, mesajında şunları söyledi:
“Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü tarihin, zengin kültürün, güçlü gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.”
Bu ifadelerle Erdoğan, Türk dünyası arasındaki iş birliğinin ortak tarihsel ve kültürel miras temelinde şekillendiğini vurguladı.
Erdoğan'dan Türk dünyası gençlerine destek sözü
Video mesajında Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılan gençlere de seslenen Erdoğan, ortak hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmalara Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.”
Erdoğan'ın açıklamasında, gençlerin Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geleceğinde üstleneceği role dikkat çekildi.
Gözler Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında öne çıkan başlıklardan biri, ay sonunda Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi oldu.
Türk Devletleri Teşkilatı, üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir yapı olarak faaliyet gösteriyor.
Erdoğan'ın zirveye ilişkin açıklamaları, Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerini geliştirme hedefini sürdürdüğünü ortaya koydu.