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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/bakan-gurlek-acikladi-8-ayda-7-bin-818-operasyonda-32-bin-882-supheli-tutuklandi-1109455268.html
Bakan Gürlek açıkladı: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 bin 818 operasyon düzenlendiğini, 32 bin 882 şüphelinin... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T17:31+0300
2026-10-11T17:31+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı, 15 bin 826 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK, VDK Başkanlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen soruşturmalarda suç örgütlerinin finansal kaynakları ve malvarlıkları da hedef alındı. Mali incelemelerde 2.54 trilyon lira, 9.08 milyar dolar ve 3.49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildi.Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1.4 milyar liranın, 17 milyon avronun ve 1.7 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu. Ayrıca 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtı hakkında el koyma işlemi uygulanırken, 803 şirket ve işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi.Yasa dışı bahis, kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında 38 bin 58 banka ve kripto hesabı donduruldu veya bloke edildi, 28 bin 245 internet sitesi ve hesaba erişim engeli getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/adalet-bakani-akin-gurlek-acikladi-2-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1109442019.html
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akın gürlek, mali, adalet bakanlığı, cumhuriyet, mi̇t başkanlığı, türkiye
akın gürlek, mali, adalet bakanlığı, cumhuriyet, mi̇t başkanlığı, türkiye

Bakan Gürlek açıkladı: 8 ayda 7 bin 818 operasyonda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı

17:31 11.10.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 bin 818 operasyon düzenlendiğini, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını ve 15 bin 826 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Operasyonlarda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 32 bin 882 şüpheli tutuklandı, 15 bin 826 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK, VDK Başkanlığı ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen soruşturmalarda suç örgütlerinin finansal kaynakları ve malvarlıkları da hedef alındı. Mali incelemelerde 2.54 trilyon lira, 9.08 milyar dolar ve 3.49 milyon euroluk işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1.4 milyar liranın, 17 milyon avronun ve 1.7 milyon doların üzerinde nakit paraya el konuldu. Ayrıca 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtı hakkında el koyma işlemi uygulanırken, 803 şirket ve işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi.
Yasa dışı bahis, kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında 38 bin 58 banka ve kripto hesabı donduruldu veya bloke edildi, 28 bin 245 internet sitesi ve hesaba erişim engeli getirildi.
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